Ростовские врачи спасли мужчину после укуса паука-каракурта

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Врачи Городской больницы №20 спасли мужчину, которого укусил ядовитый паук-каракурт. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
Уже на приеме у врача состояние пациента резко ухудшилось. У него стали отниматься руки и ноги, появились сильный жар и головные боли, резкие боли в животе, нарушения сознания, одышка. Мужчину положили в стационар и провели экстренную дезинтоксикацию. В настоящее время пациент чувствует себя лучше и готовится к выписке. Специалисты определили, что его укусил ядовитый паук-каракурт, чей яд достаточно опасен. В данном случае помогло то, что пострадавший сразу после укуса обратился за медицинской помощью.
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Александр Бойцов