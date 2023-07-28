Ростовский губернатор раскрыл подробности взрыва в Таганроге

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея.
«Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки», - уточнил Голубев.
Также, по его словам, выбило рамы в окнах и балконах соседнего многоквартирного дома. Таким образом, в результате происшествия девять человек были госпитализированы в средней и легкой степени тяжести.
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