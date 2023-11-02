Ростовский полицейский передал подсудимому 4 вида наркотиков прямо в здании суда

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Полицейский из Ростова-на-Дону передал подсудимому четыре вида наркотиков прямо в здании суда, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, инцидент произошёл 2 октября в здании Железнодорожного районного суда.
В этот день слушалось дело обвиняемого по фамилии Борисов, однако, мужчина находился в очень хорошем настроении. Он знал, что ему должны были передать наркотические вещества. Так и случилось. По информации следствия, наркотики Борисову отдал старший сержант батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Илья Поповян. В «передачке» находились 10 г мефедрона, столько же гашиша и по 16 г «Лирики» и «Трамадола».
Прибывший со своим богатством в СИЗО Борисов был разочарован. Во время обыска все наркотики у него изъяли, а также заставили указать на того, кто передал ему все это.
В результате, Поповяна уволили из органов. На бывшего полицейского также завели уголовное дело по статьям о распространении наркотиков, а также превышении должностных полномочий. Ему грозит большой срок.
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В этот день слушалось дело обвиняемого по фамилии Борисов, однако, мужчина находился в очень хорошем настроении. Он знал, что ему должны были передать наркотические вещества. Так и случилось. По информации следствия, наркотики Борисову отдал старший сержант батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Илья Поповян. В «передачке» находились 10 г мефедрона, столько же гашиша и по 16 г «Лирики» и «Трамадола».
В результате, Поповяна уволили из органов. На бывшего полицейского также завели уголовное дело по статьям о распространении наркотиков, а также превышении должностных полномочий. Ему грозит большой срок.
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Евгения Парфентьева