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Ростовский полицейский передал подсудимому 4 вида наркотиков прямо в здании суда

02 ноября 2023, 16:09
Фото: iStock/akiyoko

Фото: iStock/akiyoko

Полицейский из Ростова-на-Дону передал подсудимому четыре вида наркотиков прямо в здании суда, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, инцидент произошёл 2 октября в здании Железнодорожного районного суда.

В этот день слушалось дело обвиняемого по фамилии Борисов, однако, мужчина находился в очень хорошем настроении. Он знал, что ему должны были передать наркотические вещества. Так и случилось. По информации следствия, наркотики Борисову отдал старший сержант батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Илья Поповян. В «передачке» находились 10 г мефедрона, столько же гашиша и по 16 г «Лирики» и «Трамадола».


Прибывший со своим богатством в СИЗО Борисов был разочарован. Во время обыска все наркотики у него изъяли, а также заставили указать на того, кто передал ему все это.

В результате, Поповяна уволили из органов. На бывшего полицейского также завели уголовное дело по статьям о распространении наркотиков, а также превышении должностных полномочий. Ему грозит большой срок.

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#наркотики
#уголовное сизо
#полицейские
#суд
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Фанатка секс-вечеринок из Ленобласти обвинила сантехника в изнасиловании
02 ноября 2023, 16:30

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Фанатка секс-вечеринок из Ленинградской области обвинила сантехника в изнасиловании, однако экспертиза показала, что девушка лжет. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что инцидент произошел в деревне Васкелово Всеволожского района. 28-летняя девушка утверждает, что её гражданский муж вызвал на дом сантехника, который приехал в тот момент, когда девушка была дома одна. По ее словам, мужчина работал и при этом выпивал алкоголь. В это время к сантехнику приехал на помощь его напарник тоже вместе со спиртным. 

Когда вся работала была сделана, мастер, приехавший первым, уснул. А его напарник стал приставать к девушке, однако она не растерялась и выгнала их из дома, после чего провалилась в сон. Когда девушка очнулась, то почувствовала сильную боль в области половых органов, также она обнаружила на шее раны и сорванную цепочку.

Пострадавшая вызвала полицейских и заявила об изнасиловании. Сотрудники правоохранительных органов нашли и допросили сантехников. Со слов работников, хозяйка квартиры все придумала. После чего любительница секс-вечеринок сдала анализы для экспертизы, чтобы наказать горе-насильников. Однако никаких чужих биоматериалов найдено не было.

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#секс
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#инцидент
#анализы
#мужчина
#девушка
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В Екатеринбурге мать, задушившая троих детей, избежит тюрьмы
02 ноября 2023, 16:22

Фото: iStock/zoka74

В Екатеринбурге завершилось следствие по делу Анастасии Петровой, которая задушила троих своих детей, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на руководителя третьего отдела по расследованию особо важных дел СК по Свердловской области Александра Сапегина.
Напомним, жуткая трагедия произошла в конце 2022 года. Петрова задушила троих родных детей ремнем от халата. Супругу она оставила записку, в которой пояснила, что дети были одержимы, а в младшего и вовсе вселился бес. 

Судебные экспертизы признали женщину невменяемой. В момент совершения преступления она не могла нести ответственность и здраво осознавать характер своих действий, пояснил Сапегин.

Вместо тюремного заключения, Петрову отправят на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

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#трагедия
#лечение
#екатеринбург
#мать
#убийство
#суд
#психиатр
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УВКПЧ ООН: В 2023 году были убиты более 46 журналистов
02 ноября 2023, 16:00

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

За 2023 года были убиты более 46 журналистов и более 531 были заключены в тюрьму, об этом написал Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на своей странице в X.
«На сегодняшний день в этом году более 46 журналистов были убиты за свою работу, более 531 заключены в тюрьму и бесчисленное множество других подверглись невыносимым преследованиям и насилию. Надо остановить безнаказанность. Эти нападения неприемлемы», - прокомментировал ситуацию Тюрк.

Вчера официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о притеснении свободной журналистики в странах Запада. По ее словам, аннулирование аккредитации корреспондентов и репортеров из стран, которые неугодны некоторым европейским лидерам - это пример откровенной дискредитации журналистской деятельности. 

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#оон
#журналисты
#тюрьма
#убийство
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В Дзержинске пенсионер зарезал агрессивного пса и его хозяина
02 ноября 2023, 15:52

Фото: iStock/Michael_Nesterov

68-летний мужчина зарезал бойцовскую собаку, которая напала на его пса, и её хозяина в Нижегородской области.
РЕН ТВ пишет, что ЧП случилось 1 ноября во дворе дома на улице Буденного. Пенсионер гулял со свой собакой. Вдруг на неё напал бойцовский пес породы Кане-корсо. Мужчина достал нож и зарезал животное.

«А когда подбежал хозяин, нанес и ему один удар в левую сторону живота», – рассказал источник.
Пенсионер сам позвонил в полицию. Труп мужчины направлен в морг. Началась проверка по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в питерской школе после ночного дежурства обнаружили мёртвого охранника. ЧП случилось на Благодатной улице. Охранник на дежурстве захотел вспомнить детство и поиграть со своим пьяным другом в «ножички». Во время игры лезвие отскочило и воткнулось в правую голень. Мужчина потерял много крови.

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#пенсионер
#собака
#полиция
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В Петербурге заседание суда по делу о перепланировке прошло в стрип-баре
02 ноября 2023, 15:41

Фото: iStock/Zolnierek

В стриптиз-баре Санкт-Петербурга прошло выездное заседание суда по делу о незаконной перепланировке, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
«Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга провел выездное судебное заседание в стриптиз-клубе X.O. Men's club», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе. 

В помещении на улице самой известной тусовочной улице Рубинштейна сдается в аренду ООО «Бар-Групп». Администрация района обратилась в суд с иском на предпринимателей о незаконно произведенной перепланировке.

Как отметила судья Ирина Воробьева, решение о выездном мероприятии было принято с целью реальной оценки степени нарушения бизнесменами законодательства. На месте выяснилось, что хозяева стриптиза действительно сняли несколько батарей, снесены перегородки и произведен частичный демонтаж потолка.

Комментирующая на камеру нарушения Воробьева стоит на ​фоне подиума, освещенного неоновым светом, а позади неё сидят гости в глубоких кожаных креслах.

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Бизнесмен из Подмосковья получил 13 лет колонии за госизмену

Суд оштрафовал зоозащитницу, пытавшуюся забрать себе спасенного кота в Москве

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#суд
#заседание
#администрация
#нарушения
#бар
#санкт-петербург
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Бизнесмен из Подмосковья получил 13 лет колонии за госизмену
02 ноября 2023, 15:27

Фото: iStock/Diy13

Московский городской суд вынес приговор предпринимателю из Подмосковья, обвиняемого в государственной измене и покушение на контрабанду оружия, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу суда.
36-летний Ахатжон Зохидов был задержан в сентябре прошлого года. Иных подробностей по делу бизнесмена в распоряжении СМИ нет, поскольку его рассмотрение проходило в закрытом режиме.

2 ноября суд признал Зохидова виновным в государственной измене и покушении на контрабанду оружия. Предприниматель будет отбывать 13 лет своего наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Ранее Мосгорсуд назначил наказание учёному Центрального аэрогидродинамического института имени Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) Анатолию Губанову. Суд признал его виновным в государственной измене.

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#суд
#предприниматель
#подмосковье
#оружие
#контрабанда
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У акции Журавеля и у беспорядков в Махачкале оказался один координатор
РИА Новости: Сожжение Корана и погромы в Махачкале координировал один ТГ-канал
02 ноября 2023, 15:07

Фото: istock / Olga Ihnatsyeva

Свидетели по делу волгоградца Никиты Журавеля, который обвиняется в сожжении Корана, рассказали в суде, что это дело и беспорядки в аэропорту Махачкалы курировались одним и тем же телеграм-каналом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Свидетели по делу Никиты Журавеля, которого обвиняют в сожжении священной книги мусульман в Волгограде, в суде указали на тот же канал, через который шло управление недавними беспорядками в Дагестане», – сообщает издание.
По информации издания, в ходе судебного заседания были опрошены два свидетеля — имам городской соборной мечети Волгограда Ильяса Бектимирова и журналист волгоградского сетевого издания Ивана Богданова. Они рассказали, что эти беспорядки организовывались телеграм-каналом «Утро Дагестан».

Напомним, 19 мая 19-летний Никита Журавель сжигал Коран у Соборной мечети в Волгограде по заданию украинских спецслужб. 

Вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, намереваясь «вычислить евреев». Нарушители пытались войти в каждое помещение и выкрикивали антисемитские лозунги.

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#аэропорт
#интернет
#нарушители
#дагестан
#новости
#коран
#telegram
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В российском городе возле детсада нашли осколочную гранату
V1.ru: В Волгограде коммунальщики рядом с детским садом нашли осколочную гранату
02 ноября 2023, 14:46

Фото: istock / by sonmez

В Волгограде на улице Удмуртской, возле которой находится детский садик, коммунальщики обнаружили гранату. Об этом сообщает портал V1.ru.
По информации издания, боеприпас увидели в траве, он был завернут в промасленную бумагу. Обнаружив находку, работники коммунального хозяйства вызвали экстренную службу по номеру 112. Но за 20 минут никто так и не приехал.

«Мы тут дежурим, потому что непонятно — настоящая она или нет, сорвана чека или нет», — рассказала одна из сотрудниц.
Отмечается, что в дежурной части военкомата Красноармейского района сообщили, что оперативно выезжать на место таких происшествий является прямой обязанностью полиции.

«Это всё делается только через полицию. Если до сих пор не приехали, то пусть жители еще звонят по 102 и 112», — сказала дежурный. 
Заведующая детским садом воздержалась от комментариев этой ситуации.

Ранее сообщалось, что в Волгограде пенсионерка подорвалась на гранате, которую ей подкинули в огород неизвестные. 

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#портал
#работники
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Суд оштрафовал зоозащитницу, пытавшуюся забрать себе спасенного кота в Москве
02 ноября 2023, 14:38

Фото: iStock/gorodenkoff

Тверской суд в Москве оштрафовал зоозащитницу, которая пыталась забрать себе спасенного из припаркованной в Москве машины кота, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на суд.
Нашумевшая история о запертом в припаркованной машине хвостатом облетела интернет 1 ноября. Вокруг авто, в котором бросил серый кот, собралась огромная толпа. В том числе за судьбу пленника переживала зоозащитница Наталья Кошанская. Как только спасатели вскрыли машину и достали оттуда животное, Кошанская посадила его в переноску и поехала в участок вместе с полицейскими. На месте женщина, внезапно, отказалась передавать кота в руки полицейских. 

«Суд признал Наталью Кошанскую виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП (Неповиновение законному требованию сотрудника полиции), и назначил наказание в виде штрафа в 4 тысячи рублей», - прокомментировали ситуацию в суде.

Напомним, сейчас с котиком все в порядке. Заложницей оказалась девочка, которой нет еще и года. Спасенную и накормленную кошку забрала домой сотрудница прокуратуры.

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#суд
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