RT: К нашедшимся в Свердловской области туристам направились спасатели

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В Свердловской области нашли пропавших при сплаве по реке Вижай туристов, к ним уже направлены спасатели.
«К ним направляются спасатели. Добираться придётся на проходимом КамАЗе, так как в этих местах уже много снега, а потом на моторных лодках», — прокомментировал в беседе с RT источник издания.
Отмечается, что люди застряли в нескольких километрах от населённого пункта Тахта. Они собирались сплавляться по реке на катамаранах, но не смогли продолжить маршрут. Потерявшиеся туристы в итоге решили разделиться, и трое из группы смогли добраться до людей.
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