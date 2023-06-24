Фото: IStock/Ivan Murauyou
RT: в Ростове-на-Дону прогремело несколько взрывов возле штаба ЮВО
СМИ сообщают о взрывах в Ростове-на-Дону. Первое сообщение о звуках опубликовало в своем телеграм-канале RT со ссылкой на собственного корреспондента.
По информации агентства, взрывы прогремели у штаба ЮВО. После этого люди начали убегать с места происшествия.
Напомним, 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что российские власти ударили по позициям бойцов компании. Об этом сообщили в его пресс-службе. После этого Пригожин пообещал, что ответит на произошедшее. На следующий день Пригожин заявил, что его военные будут блокировать Ростов-на-Дону до тех пор, пока к ним на переговоры не выйдет начальник Генштаба и министр обороны РФ. Также он заявил, что «пойдет на Москву».
По информации агентства, взрывы прогремели у штаба ЮВО. После этого люди начали убегать с места происшествия.
Екатерина Шмакова