RT: В Воронеже обнаружен очаг сибирской язвы

Инженер и двое слесарей погибли в результате несчастного случая на канализационной насосной станции в посёлке Горный Краснопартизанского района Саратовской области, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

«39-летний главный инженер и два слесаря аварийно-восстановительных работ 45 и 67 лет скончались при производстве работ... на канализационной насосной станции», — сказано в сообщении ведомства. По информации следователей, погибшие провалились в колодец.







