RT: В Воронеже обнаружен очаг сибирской язвы

Фото: iStock/vchal
Власти Панинского района Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обнаружения очага сибирской язвы. Об этом сообщили представители самой районной администрации в соцсети «ВКонтакте»
Как районные, так и областные власти уже установили границы очага и провели мероприятия по его дезинфекции. Однако, на всей территории района вплоть до 16 ноября установлены ограничения на посещение посторонних лиц, перемещение и ввоз невакцинированных животных, а также их убой, охота, заготовка и вывоз кормов.
Ранее в республиканской инфекционной больнице Тувы отказались лечиться и самовольно ушли из больницы четыре пациента, которых госпитализировали из-за сибирской язвы.
Сибирская язва является заразным заболеванием. Болезнь протекает стремительно: симптомы появляются в течение 6 дней после заражения: начинает болеть горло, появляются язвы на корне языка и миндалинах, начинается лихорадка, рвота. Через 2-4 дня может развиться асцит, а через 2-5 дней наступает шок, приводящий к смерти.
Читайте также:
В Туве зараженные сибирской язвой отказались лечиться и разошлись по домам
Вирусолог Чепурнов: Определить лёгочную форму сибирской язвы можно с помощью опроса пациента
Названы основные способы защиты от сибирской язвы
Ранее в республиканской инфекционной больнице Тувы отказались лечиться и самовольно ушли из больницы четыре пациента, которых госпитализировали из-за сибирской язвы.
Читайте также:
В Туве зараженные сибирской язвой отказались лечиться и разошлись по домам
Вирусолог Чепурнов: Определить лёгочную форму сибирской язвы можно с помощью опроса пациента
Названы основные способы защиты от сибирской язвы
Артем Путинцев