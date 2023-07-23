RTVI: Глава «ИКС Холдинга» Черепенников скончался от передозировки «медицинским газом»

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников скончался от отравления «медицинским газом», сообщил RTVI источник в одном из силовых ведомств Москвы.
Предположительно, бизнесмен превысил дозу препарата, который принимал в лечебных целях.
При этом источник RTVI добавляет, что в ночь перед смертью у предпринимателя было трое гостей из «сферы досуга». Эту же информацию подтверждает и издание «Блокнот».
Ранее в Telegram-канале «ИКС Холдинга» писали о том, что причиной смерти 40-летнего Черепенникова могла стать внезапная остановка сердца.
Компания «ИКС Холдинг» была основана в 2018 году и специализировалась на инвестициях, управлении и консолидации на рынке телеком-медиа и технологий.
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При этом источник RTVI добавляет, что в ночь перед смертью у предпринимателя было трое гостей из «сферы досуга». Эту же информацию подтверждает и издание «Блокнот».
Компания «ИКС Холдинг» была основана в 2018 году и специализировалась на инвестициях, управлении и консолидации на рынке телеком-медиа и технологий.
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Артем Путинцев