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RTVI: Глава «ИКС Холдинга» Черепенников скончался от передозировки «медицинским газом»

23 июля 2023, 00:54

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников скончался от отравления «медицинским газом», сообщил RTVI источник в одном из силовых ведомств Москвы.
Предположительно, бизнесмен превысил дозу препарата, который принимал в лечебных целях.

При этом источник RTVI добавляет, что в ночь перед смертью у предпринимателя было трое гостей из «сферы досуга». Эту же информацию подтверждает и издание «Блокнот».


Ранее в Telegram-канале «ИКС Холдинга» писали о том, что причиной смерти 40-летнего Черепенникова могла стать внезапная остановка сердца.

Компания «ИКС Холдинг» была основана в 2018 году и специализировалась на инвестициях, управлении и консолидации на рынке телеком-медиа и технологий.

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#Антон Черепенников
#ИКС холдинг
#медицинский газ
#отравление
#гибель
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SHOT: В Петербурге неадекват избил шахматной доской трех человек во время турнира
Мужчина впал в ярость во время шахматного турнира в Санкт-Петербурге и избил трех его участников доской
22 июля 2023, 23:54

Фото: iStock/RN_Pierce

Инцидент, по данным Telegram-канала SHOT, произошел во время турнира в клубе «Петровская ладья». Пострадавшими оказались главный судья шахматных соревнований, охранник и администратор клуба.
Всех троих пострадавших в итоге госпитализировали, причем состояние судьи и охранника врачи расценивают как тяжелое. У последнего, в частности, разбита голова, поврежден нос и оторвано ухо. Все это произошло, когда он пытался урезонить разъяренного игрока.

Сам неадекватный шахматист уже задержан сотрудниками полиции, которые выясняют у него все обстоятельства и  мотивы произошедшего.

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#шахматы
#драка
#Санкт-Петербург
#неадекватные люди
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Прокуратура Москвы опубликовала видео прорыва трубы с горячей водой в ТЦ «Времена года»
22 июля 2023, 23:27

Фото: iStock/Dima_Berlin

Столичная прокуратура опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором видно место прорыва трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» в Москве. По кадрам видно, что труба с вылетевшей из нее заглушкой находится в подсобном помещении, которое завалено контейнерами и посудой.
«Предварительное место прорыва трубы горячего водоснабжения внутренних коммуникаций ТЦ. Прокуроры продолжают работу на месте происшествия», — сказано в опубликованном сообщении.



Напомним, ранее горячую воду прорвало в ТЦ «Времена Года» на Кутузовском проспекте. Госпитализированы 4 человека. Ещё 20 людям медики оказали помощь на месте. Все пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. СК возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек. По данным МЧС, к аварии в московском ТЦ «Времена года» привел прорыв внутреннего теплопровода.

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К аварии в московском ТЦ «Времена года» привел прорыв внутреннего теплопровода

СК возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек в торговом центре «Времена года»
#авария
#торговые центры
#Москва
#прокуратура Москвы
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Лесной пожар охватил три отеля на Родосе, туристов эвакуировали
22 июля 2023, 21:25

Фото: iStock/Distortion Media

В городе Киотари на греческом острове Родос загорелись три отеля. В результате происшествия туристов эвакуировали, передает телеканал ERT-1.
Пожар охватил здания гостиниц Lindian Village, Rhodos Village и бутик-отель Hatzilazar Group. Всех проживающих в отелях людей эвакуировали. Отмечается, что данных о пострадавших нет.

Пожарные тушат здания и делают все, чтобы предотвратить распространение огня. Местных жителей сел, которым угрожал лесной пожар, также эвакуировали.

Пресс-секретарь Пожарной службы Греции Иоаннис Артопиос заявил, что сейчас пожар на Родосе считается самым сильным в стране.

Напомним, ранее мотоциклист на большой скорости проехал на заднем колесе и совершил столкновение с автомобилем, повернувшим на его полосу. Начался мгновенный пожар.

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#пожар
#отель
#туристы
#эвакуация
#Греция
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К аварии в московском ТЦ «Времена года» привел прорыв внутреннего теплопровода
22 июля 2023, 19:01

Фото: iStock/VEX Collective

Причиной аварии в торговом центре «Времена года» в Москве стал прорыв внутреннего теплопровода. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.
На месте инцидента работают сотрудники пожарно-спасательных подразделений и столичный комплекс городского хозяйства. Отмечается, что глава МЧС России Александр Куренков взял под личный контроль ход аварийно-спасательных работ.

Сообщается, что съезд с Кутузовского проспекта на территорию торгового центра временно закрыт из-за проведения спасательных работ.  

Напомним, ранее горячую воду прорвало в ТЦ «Времена Года» на Кутузовском проспекте. Госпитализированы 4 человека. Ещё 20 людям медики оказали помощь на месте.

Все пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. Также в здании оставались заблокированные посетители. Спасатели пытались найти место, где перекрывается труба. Один человек без вести пропал. Позже его обнаружили: он кричал о помощи, но спасатели не могли к нему подобраться из-за пара. В результате чего он погиб. СК возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек.

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#торговый центр
#авария
#пострадавшие
#"Времена года"
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В Индии погибли 26 человек из-за оползня
22 июля 2023, 19:00

Фото:istockphoto/Adrian Wojcik

В индийском штате Махараштра из-за схода оползня погибли не менее 26 человек, 86 человек пропали без вести.
Газета Times of India, ссылаясь на местную полицию, пишет, что количество жертв оползня достигло 26. Среди них 25 местных жителей и пожарный. Спасателям сложно вести работы из-за дождей и рельефа местности.
 
Оползень сошел в деревне Райгад в четверг. По данным местных властей, разрушены 48 домов. В населённом пункте проживают чуть более 200 жителей.

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#Индия
#оползень
#ЧП
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В Адыгее произошло смертельное ДТП, погиб ребенок
В Майкопе в ДТП с иномаркой погиб 9-летний мальчик
22 июля 2023, 18:20

Фото: iStock/eranicle

Глава республиканской столицы Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале сообщил, что водитель иномарки насмерть сбил 9-летнего ребенка на набережной в Майкопе.
РЕН ТВ сообщает, что автомобиль марки «Mercedes» двигался с очень большой скоростью. За рулем находился судья Майкопского городского суда Антон Горголин.

Машина зацепила другой автомобиль, пробила ограждение и вылетела на пешеходную часть набережной. Отмечается, что «Mercedes» сбил несколько детей, один из которых погиб.

Кумпилов выразил соболезнования семье погибшего и взял под контроль лечение пострадавших.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. 

Напомним, ранее в Кабардино-Балкарии тринадцать человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком.

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#ДТП
#Адыгея
#ребенок
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На побережье Уругвая за 10 дней выбросило более 2 тысяч мертвых пингвинов
22 июля 2023, 18:00

Фото:istockphoto/JeremyRichards

К берегу Уругвая за последние 10 дней смыло более 2 тысяч мертвых магеллановых пингвинов.
Об этом пишет газета El Pais, ссылаясь на представителей местной администрации.
 
У птиц не выявлены признаки птичьего гриппа. Глава отдела фауны министерства окружающей среды Уругвая Кармен Лейзагойен рассказала, что это смертность в воде, так как 90% пингвинов оказались молодыми особями без запасов жира, с пустыми желудками.

Но такое количество погибших птиц - беспрецедентный случай.

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#пингвины
#Уругвай
#магелланов пингвин
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Сотрудница ТЦ «Времена года» рассказала, что работники узнали о ЧП из новостей
22 июля 2023, 17:30

Фото: iStock/NiseriN

Сотрудница ТЦ «Времена года» Влада рассказала, что когда начался прорыв горячей воды, в торговом центре не сработала сигнализация. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Влада отметила, что все сотрудники были спокойны, пока не прочитали в интернете о происходящем. Позже она заметила, как горячий пар поднимается вверх со стороны эскалаторов.

Влада дополнила, что около двадцати минут работники не понимали, почему их не эвакуируют.

Напомним, ранее горячую воду прорвало в ТЦ «Времена Года» на Кутузовском проспекте. Госпитализированы 4 человека. Ещё 20 людям медики оказали помощь на месте.

Все пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. Также в здании оставались заблокированные посетители. Спасатели пытались найти место, где перекрывается труба. Один человек без вести пропал. Позже его обнаружили: он кричал о помощи, но спасатели не могли к нему подобраться из-за пара. В результате чего он погиб. СК возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек.

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#торговый центр
#кипяток
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СК возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек в торговом центре «Времена года»
22 июля 2023, 17:25

Фото: iStock/Akintevs

Производство начато по статье об оказании небезопасных услуг. На месте работают следователи и криминалисты.
Об этом сообщает "Москва24". 

Четверо погибших в московском ТЦ, где прорвало трубу с кипятком, оказались сотрудниками супермаркета «Глобус Гурмэ»
 
Горячую воду прорвало в ТЦ «Времена Года» на Кутузовском проспекте. Госпитализированы 4 человека. Ещё 20 людям медики оказали помощь на месте.
 
Все пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. Также в здании оставались заблокированные люди. Спасатели пытались найти место, где перекрывается труба. Один человек без вести пропал. Позже его обнаружили: он кричал о помощи, но спасатели не могли к нему подобраться из-за пара.

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#Времена года
#Глобус Гурмэ
#торговый центр
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