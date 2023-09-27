Рубен Варданян арестован

Фото: iStock/BrianAJackson
Азербайджанская сторона задержала бывшего государственного министра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, об этом «РБК» рассказала его жена Вероника Зонабенд.
«Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах (Нагорного Карабаха), был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян», - прокомментировала ситуацию Зонабенд.
Отмечается, что Варданян был задержан на КПП в Лачинском коридоре.
Читайте также:
Премьер Пашинян обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с Шольцем и Блинкеном
Сына бывшего главы Армении Кочаряна обвиняют в избиении полицейских
Блинкен: CША выступают против применения силы Азербайджаном в Нагорном Карабахе
Евгения Парфентьева