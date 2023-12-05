«Рука начала неметь»: Девочку ударило током в школе во время украшения класса

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В Москве школьница оказалась в больнице после предновогоднего украшения класса в школе №218. Восьмиклассницу ударило током, когда она прикрепляла гирлянду к интерактивной доске.
14-летняя девчонка помогала с украшением класса к Новому году. Отмечается, что эта школа входит в московский топ-70. Школьница вешала гирлянду, коснулась рукой интерактивной доски и получила заряд. Рука девочки начала неметь, ее немедленно отвезли в больницу.
По факту происшествия в школе проводится проверка. Что конкретно стало причиной удара током — гирлянда или интерактивная доска, на данный момент неизвестно.
Как сообщает «МК», сейчас девочку обследуют в больнице, ее состояние стабильное. Мама школьницы никаких претензий к преподавателям не имеет.
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