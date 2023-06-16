Руководитель отделения банка забыл телефон в такси и получил кредит на 800 тысяч рублей

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Уточняется, что руководитель отделения «Альфа-Банка» Роман возвращался домой ночью на такси. У мужчины разрядился телефон и он попросил водителя поставить гаджет на зарядку. Когда Роман выходил из машины, он забыл про свой телефон и оставил его там. На следующее утро мужчина обнаружил пропажу, а чуть позже зашёл в личный кабинет банка и понял, что стал должником собственных работодателей.
В данный момент сотрудник правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
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