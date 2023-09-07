Руководство воспитывавшей пострадавших велосипедисток школы выехало на место ДТП

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Руководство спортивной школы, в которой воспитываются попавшие в ДТП в Ленинградской области велосипедистки, выехало на место происшествия. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил, что тренер велосипедисток, на которых наехала фура на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области, не имел разрешения на проведение тренировки. Он уточнил, что даже в случае того, что спортсмены были прикрыты машиной, мимо них проносятся автомобили с высокой скоростью, что небезопасно.
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