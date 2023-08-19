Русские хакеры массово атаковали литовские автозаправки

Фото: istockphotoSnezhana Kudryavtseva
Русскоязычная хакерская группировка Killnet совершила атаку на сетевую инфраструктуру, куда входят 429 литовских автозаправочных станций.
Об этом «Газете.Ru» рассказал KillMilk, лидер KillNet. По его информации, атаке подверглись точки топливных компаний Circle-K, Neste, Emsi, Viada, Orlen и Baltic Petroleum.
KillMilk утверждает, что в результате атаки у клиентов заправок перестали загружаться веб-версии личных кабинетов и мобильных приложений, а также прекратили списываться и начисляться баллы на карты лояльности.
Ранее сообщалось, что внутренние системы министерства иностранных дел Великобритании были подвергнуты атаке со стороны хакеров из России и Китая. Информация о взломе основана на данных от источника в Центре правительственной связи Великобритании (GCHQ).
Согласно деталям инцидента 2021 года, злоумышленники получили доступ к чувствительной информации работников министерства. Среди утечки данных - переписка через электронную почту и материалы встреч, организованных через приложение Teams. Предполагается, что причиной утечки стало ошибочное открытие электронного письма одним из сотрудников ведомства.
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KillMilk утверждает, что в результате атаки у клиентов заправок перестали загружаться веб-версии личных кабинетов и мобильных приложений, а также прекратили списываться и начисляться баллы на карты лояльности.
«Они заплатят за свою проукраинскую политику. Деньги, вырученные в рамках этой атаки, будут потрачены на нужды российских солдат», – заявил KillMilk.Сколько будут продолжаться атака на литовские АЗС, не сообщается.
Ранее сообщалось, что внутренние системы министерства иностранных дел Великобритании были подвергнуты атаке со стороны хакеров из России и Китая. Информация о взломе основана на данных от источника в Центре правительственной связи Великобритании (GCHQ).
Согласно деталям инцидента 2021 года, злоумышленники получили доступ к чувствительной информации работников министерства. Среди утечки данных - переписка через электронную почту и материалы встреч, организованных через приложение Teams. Предполагается, что причиной утечки стало ошибочное открытие электронного письма одним из сотрудников ведомства.
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Мария Фирсова