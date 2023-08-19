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Русские хакеры массово атаковали литовские автозаправки

19 августа 2023, 17:32

Фото: istockphotoSnezhana Kudryavtseva

Русскоязычная хакерская группировка Killnet совершила атаку на сетевую инфраструктуру, куда входят 429 литовских автозаправочных станций.
Об этом «Газете.Ru» рассказал KillMilk, лидер KillNet. По его информации, атаке подверглись точки топливных компаний Circle-K, Neste, Emsi, Viada, Orlen и Baltic Petroleum.

KillMilk утверждает, что в результате атаки у клиентов заправок перестали загружаться веб-версии личных кабинетов и мобильных приложений, а также прекратили списываться и начисляться баллы на карты лояльности.

«Они заплатят за свою проукраинскую политику. Деньги, вырученные в рамках этой атаки, будут потрачены на нужды российских солдат», – заявил KillMilk.
Сколько будут продолжаться атака на литовские АЗС, не сообщается.

Ранее сообщалось, что внутренние системы министерства иностранных дел Великобритании были подвергнуты атаке со стороны хакеров из России и Китая. Информация о взломе основана на данных от источника в Центре правительственной связи Великобритании (GCHQ).

Согласно деталям инцидента 2021 года, злоумышленники получили доступ к чувствительной информации работников министерства. Среди утечки данных - переписка через электронную почту и материалы встреч, организованных через приложение Teams. Предполагается, что причиной утечки стало ошибочное открытие электронного письма одним из сотрудников ведомства.

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#хакер
#россия
#новости
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В Самарской области погиб человек во время столкновения лодок
19 августа 2023, 18:07

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Один человек погиб, двое пострадали во время столкновения лодок в Самарской области.
Центральный межрегиональный СУ на транспорте СК сообщает, что авария случилась днём 19 августа рядом с турбазой «Маяк».
 
В результате происшествия скончался мужчина. В больницу доставлены 12-летний подросток и 24-летняя девушка. Они получили травмы.
 
По факту происшествия началась проверка.

Ранее сообщалось, что группу из 13 российских альпинистов спасли в горах Памира в Таджикистане.

Начальник ГУ защиты населения КЧС Таджикистана Джамшед Камолзода сообщает, что альпинисты спускались после восхождения на пик Корженевской (7105 м). В какой-то момент один из альпинистов сорвался в пропасть. Участники туристической группы вытащили его, доставили до базового лагеря и вызвали спасателей. Также пострадали ещё три альпиниста. За туристами отправили вертолёт. Россиян эвакуировали в Душанбе.

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#авария
#чп
#госпитализация
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Во Владимире увеличилось число отравившихся шаурмой
19 августа 2023, 17:45

Фото: iStock/Vladimir Mironov

Во владимирских точках быстрого обслуживания отравились 76 человек, в том числе 19 детей.
Региональный Роспотребнадзор сообщает, что  с вечера 18 августа и в ночь на 19 августа 2023 года за медицинской помощью обратились 20 человек, в том числе 6 детей. Всего известно о 76 пострадавших, в их числе 19 детей.
 
Госпитализированы 34 человека, среди них 11 детей. 42 пациента проходят амбулаторное лечение. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.
 
Известно о 5 потенциально опасных точках питания во Владимире. В них обнаружены нарушения, включая санитарные нормы, правила СанПиН. Точки общепита опечатаны. В отношении их владельцев составлены протоколы об административных нарушениях.

Ранее в Магнитогорске после посещения кафе «Хорошее место» из-за шаурмы госпитализировали 25 человек.

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование после того, как 16 человек отравились шаурмой. У местных жителей диагностирована кишечная инфекция. Установлено, что все госпитализированные ели шаурму с курицей. В кафе выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима.

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#отравление
#больница
#чп
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В Таджикистане спасли альпинистов из подмосковного Дзержинска
19 августа 2023, 17:17

Фото: istockphoto/Chalabala

Группу из 13 российских альпинистов спасли в горах Памира в Таджикистане.
Начальник ГУ защиты населения КЧС Таджикистана Джамшед Камолзода сообщает, что альпинисты спускались после восхождения на пик Корженевской (7105 м). В какой-то момент один из альпинистов сорвался в пропасть. Участники туристической группы вытащили его, доставили до базового лагеря и вызвали спасателей. Также пострадали ещё три альпиниста.
 
За туристами отправили вертолёт. Россиян эвакуировали в Душанбе.
 
«Среди них один альпинист, при падении получивший переломы ребер, один - получил обморожение и одна спортсменка – с сильной простудой. У всех них ещё и горная болезнь», - отметил Джамшед Камолзода.
Все эвакуированные альпинисты – члены спортклуба из подмосковного Дзержинска.

Ранее в горах Восточного Саяна у туриста, который вышел на маршрут один, случился инфаркт. Спасателям поступил сигнал о резком ухудшении самочувствия 53-летнего мужчины, который вышел в одиночку на маршрут в природном парке «Шумакские источники». Он путешествовал один и не прикреплялся к туристической группе.

Спасатели обнаружили мужчину с признаками инфаркта и доставили в тяжёлом состоянии на вертолёте в Иркутск.

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#туристы
#альпинист
#туризм
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В Бурятии размыло железнодорожные пути после разрушения дамбы
19 августа 2023, 16:30

Фото:istockphoto/Christian Feldhaar

В Бурятии частично разрушилась дамба, из-за чего размыло железнодорожные пути.
Пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщает, что поезда временно не ходят. Пути размыты на 1102-м км перегона Холодная – Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги.
 
Дамба частично разрушилась из-за обильных осадков. Введён режим ЧС. На месте работают восстановительные поезда.
 
В июне аналогичный режим вводили из-за размытия трассы в Казачинско-Ленском районе Иркутской области.

Ранее сообщалось, что 12-летнюю девочку насмерть сбил грузовой поезд в Кемеровской области.

Трагедия случилась 19 августа рядом со станцией Егозово в Ленинск-Кузнецком районе. Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает, что 12-летняя девочка скончалась от полученных травм. Беловская транспортная прокуратура организовала проверку, в ходе которой оценят соблюдению норм безопасности при эксплуатации объектов железнодорожного транспорта.

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#бурятия
#железная дорога
#железные дороги
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СК: суд арестовал двух мужчин, напавших на журналистов ВГТРК в Москве
19 августа 2023, 15:31

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд арестовал двух мужчин, которые напали на журналистов ВГТРК во время съемки репортажа о «профессиональных соседях» на юге Москвы. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного СК.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на журналистов ВГТРК в Москве. Уточняется, что злоумышленники осознавали, что применили физическую силу к профессиональным журналистам.

Напомним, о произошедшем сообщалось 17 августа. Съемочная группа ВГТРК осуществляла свою профессиональную деятельность. Согласно редакционному заданию, журналисты должны были снять репортаж о соседях в одном из жилых домов столицы. Во время съемки, двое мужчин набросились на репортеров и применили физическую силу. По факту произошедшего, возбуждено уголовное дело.

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Шпионский дрон нашли в подмосковном Селятине

В Воронежской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве возлюбленной

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#следственный комитет
#уголовное дело
#журналисты
#дрон
#мужчина
#съёмки
#ск
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В Пермском крае подросток зарезал 19-летнего коллегу из-за на рабочем месте
19 августа 2023, 15:21

Фото: iStock/Thomasaf

В Пермском крае 17-летний подросток зарезал 19-летнего коллегу в кафе, где молодые люди вместе работали.
Убийство произошло в городе Добряка, сообщает СУ СК России по региону. Известно, что между 17-летним юношей и 19-летним официантом возникла ссора из-за сна на рабочем месте.
 
Подросток схватил нож и вонзил его в грудь коллеги. 19-летний официант погиб на месте. 
 
Возбуждено уголовное дело. Подросток уже задержан.

Ранее в Екатеринбурге убили 32-летнего темнокожего аспиранта УрФУ, приехавшего из Габона в Россию. В ночь на 18 августа женщина зашла в кафе, где увидела аспиранта, который выпивал с какой-то девушкой. Когда женщина покидала точку общепита, пара все ещё была там. В этот момент завязывался конфликт. Аспиранта смертельно ранили ножом.

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В Парголово из окна 20 этажа выпала 8-летняя девочка

В Кемеровской области грузовой поезд насмерть сбил 12-летнего ребёнка
#убийство
#подростки
#работа
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Шпионский дрон нашли в подмосковном Селятине
19 августа 2023, 15:17

Фото: iStock/valio84sl

Шпионский дрон был обнаружен в подмосковном Селятине. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что дрон должен был снять танковый полигон в Алабине, однако не долетел. Очевидец, обнаруживший дрон, вызвал сотрудников полиции.

На данный момент идет поиск оператора квадрокоптера.

Напомним, Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Дежурные силы ПВО своевременно обнаружили и подавили беспилотник средствами радиоэлектронной борьбы.

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#минобороны рф
#дрон
#бпла
#полигон
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В Парголово из окна 20 этажа выпала 8-летняя девочка
19 августа 2023, 14:50

Фото: iStock/eranicle

В Выборгском районе Санкт-Петербурга погибла 8-летняя девочка.
В ночь на субботу, 19 августа, из окна 20 этажа многоэтажки на улице Архитектора Белова в посёлке Парголово выпала 8-летняя девочка.

«Форпост» пишет, что в 00:49 в дежурную часть обратился отец третьеклассницы. Полицейские выяснили, что накануне происшествия родители уложили детей спать на кухне.

По факту произошедшего началась проверка.

Ранее в Каспийске сотрудники полиции спасли девочку, вылезшую на карниз девятого этажа, пока её мама ушла отдыхать с подругой.

Сообщается, что инцидент произошел утром на улице Халилова. Туристы обнаружили маленькую девочку, которая выбралась через окно на карниз. Отмечается, что дома она находилась вместе с девочкой постарше. В результате долгих переговоров с девочкой постарше, которая боялась впускать незнакомых в квартиру, сотрудникам полиции удалось спасти малышку.

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#дети
#чп
#санкт-петербург
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В Кемеровской области грузовой поезд насмерть сбил 12-летнего ребёнка
19 августа 2023, 14:04

Фото: istockphoto/snvv

12-летнюю девочку насмерть сбил грузовой поезд в Кемеровской области.
Трагедия случилась 19 августа рядом со станцией Егозово в Ленинск-Кузнецком районе. Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает, что 12-летняя девочка скончалась от полученных травм.
 
Беловская транспортная прокуратура организовала проверку, в ходе которой оценят соблюдению норм безопасности при эксплуатации объектов железнодорожного транспорта.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области женщина насмерть сбила 7-летнего ребёнка. Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области сообщает, что трагедия случилась в пятницу примерно в 18.30 (мск) на проспекте Ленина. Женщина сбила 6-летнего мальчика и 7-летнюю девочку. Детей госпитализировали. Девочка скончалась в больнице.

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#поезд
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#чп
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