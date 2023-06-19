Русские хакеры Killnet заразили вирусом Европейский инвестиционный банк

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Хакеры Killnet сообщили о заражении вредоносным ПО сети Европейского инвестиционного банка
Русскоязычная хакерская группировка Killnet сообщила «Газете.Ru», что ей удалось успешно заразить вредоносным программным обеспечением сетевую инфраструктуру Европейского инвестиционного банка.
В атаке принимали участие Killnet и хакеры из Anonymous Sudan.
«Весь банк и его функционал не будет работать как минимум 10 суток. Началась масштабная кампания атак на финансовую структуру Запада. И мы начали с этого банка», —заявил представитель Killnet.
В хакерской группировке рассказали о планах ежедневно совершать атаки на новые объекты.
Ранее сообщалось, что хакеры пытаются шпионить за компаниями ОПК России через легальные программы. В компании Bi.Zone рассказали, что хакеры стали активно пытаться шпионить через легальное программное обеспечение за компаниями из РФ, связанными с критической инфраструктурой и оборонно-промышленным комплексом (ОПК). Об этом пишет РИА Новости.
В атаке принимали участие Killnet и хакеры из Anonymous Sudan.
В хакерской группировке рассказали о планах ежедневно совершать атаки на новые объекты.
Ранее сообщалось, что хакеры пытаются шпионить за компаниями ОПК России через легальные программы. В компании Bi.Zone рассказали, что хакеры стали активно пытаться шпионить через легальное программное обеспечение за компаниями из РФ, связанными с критической инфраструктурой и оборонно-промышленным комплексом (ОПК). Об этом пишет РИА Новости.
Мария Фирсова