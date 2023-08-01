Рядом с Леруа Мерлен в Котельниках мощный пожар

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Крупный пожар возле гипермаркета «Леруа Мерлен» в подмосковных Люберцах. Клубы дыма видны за несколько километров от места возгорания. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
В каком именно здании произошло возгорание в настоящее время определить сложно. По предварительным данным, горит склад в промышленной зоне.
Густым дымом заволокло территорию возле гипермаркета.
Информации о пострадавших нет. На место инцидента направлены экстренные службы.
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Густым дымом заволокло территорию возле гипермаркета.
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Анастасия Крестьянова