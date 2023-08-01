Рядом с Леруа Мерлен в Котельниках мощный пожар

Рано утром 1 августа ВСУ направили на Москву несколько беспилотников. В Минобороны сообщили, что два дрона уничтожили в Подмосковье, третий сбили с курса специалисты радиоэлектронной борьбы. После этого он врезался в одну из башен «Москва-Сити».