Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Рядом с Люберцами ПВО уничтожила беспилотник

Рядом с Люберцами ПВО уничтожила беспилотник

Собянин сообщил о пресечении попытки пролета беспилотника к Москве
01 сентября 2023, 07:26
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролёта украинского БПЛА к Москве. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Градоначальник выразил слова благодарности российским военнослужащим, которые не позволили испортить День знаний.


Ранее, Сергей Собянин сообщил, что в Орле обустраивают аэропорт для перехвата летящих к Москве БПЛА. Он также отметил, что по запросу российского оборонного ведомства, создаются новые системы ПВО, направленные на перехват дронов.


Читайте также:

Курчатов атаковали два украинских БПЛА

Baza: В Пскове опять слышна стрельба

ВСУ вновь пытаются атаковать Брянск, в городе слышны взрывы


#аэропорт
#день знаний
#сергей собянин
#бпла
#взрывы
#происшествия
#пво
Читайте нас в
Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА в Московской области
МО РФ: Средства ПВО уничтожили БПЛА в Люберецком районе Подмосковья
01 сентября 2023, 07:51

Фото: iStock/aapsky

Украинские формирования предприняли очередную попытку атаки объектов на территории РФ с использованием БПЛА. Силами ПВО дроны противника были уничтожены в воздухе над территорией Московской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что для нанесения удара, ВСУ использовали дрон самолетного типа. 

В результате уничтожения БПЛА над территорией Люберецкого района Московской области, пострадавших и разрушений нет, отметили в министерстве. 

Прежде, об успешной работе российской ПВО сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он выразил слова благодарности российским военнослужащим и отметил, что в результате происшествия, никто не пострадал. 

Читайте также: 

Курчатов атаковали два украинских БПЛА

Baza: В Пскове опять слышна стрельба

В Минобороны подтвердили вечернюю атаку ВСУ на Брянск
#дрон
#сергей собянин
#бпла
#происшествия
#мэр
#всу
#минобороны
#пво
Читайте нас в
Курчатов атаковали два украинских БПЛА
Губернатор Старовойт: Курчатов атаковали два украинских беспилотника
01 сентября 2023, 07:17

Фото: iStock/Naypong

Губернатор Роман Старовойт сообщил, что два украинских беспилотника атаковали утром Курчатов Курской области. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
В результате атаки противника, повреждения получили административное здание и жилой дом.

По предварительной информации, пострадавших нет. Глава региона отметил, что специалисты направлены на место происшествия. Будет дана оценка нанесенному ущербу, добавил Старовойт. 

Прежде сообщалось, что ВСУ вновь пытаются атаковать Брянск, очевидцы сообщили о взрывах в городе. 

Читайте также: 

Baza: В Пскове опять слышна стрельба

Российская ПВО сбила над Брянском украинский беспилотник

Собянин: В Орле обустраивают аэропорт для перехвата летящих к Москве БПЛА
#дом
#бпла
#жилой дом
#специалисты
#здание
#происшествия
#всу
#пво
Читайте нас в
В «Домодедово» и «Внуково» объявлен план «Ковер»
01 сентября 2023, 06:40

Фото: iStock/Zozulya

В аэропортах «Домодедово» и «Внуково» объявлен план «Ковер» Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.
По информации канала, несколько рейсов задержаны на вылет и прилет.

Читайте также:

В «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево» задержали более 20 рейсов

Baza: В Пскове опять слышна стрельба

Собянин: В Орле обустраивают аэропорт для перехвата летящих к Москве БПЛА

#аэропорт
#домодедово
#внуково
#москва
Читайте нас в
При обрушении потолка кафе в новосибирском Искитиме пострадали два человека
При частичном обрушении потолка кафе в Искитиме пострадали два человека
01 сентября 2023, 05:44

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Частичное обрушение потолочных перекрытий в кафе в городе Искитиме, Новосибирская область, привело к эвакуации 15 человек, из которых двое получили незначительные травмы, сообщили представители Главного управления МЧС по Новосибирской области.
Согласно данным ведомства, инцидент произошел вечером в четверг в двухэтажном административном здании на улице Комсомольская, где находятся кафе, пиццерия и столовая.

«Внутри пиццерии произошло обрушение деревянных элементов потолочных перекрытий площадью 20 квадратных метров. Собственными усилиями были эвакуированы 15 человек, включая четверых посетителей и одиннадцать членов персонала. В результате инцидента два человека получили легкие травмы, и их отпустили после оказания амбулаторной медицинской помощи», — заявили в официальных источниках.
Следственный комитет и прокуратура организовали проверку произошедшего инцидента.

Читайте также:

В Забайкалье полуторагодовалый ребенок погиб из-за обрушения потолка

В Москве дерево упало на забор детского сада из-за непогоды

В Японии сильный тайфун оставил без света 200 тысяч человек
#ребёнок
#следственный комитет
#прокуратура
#кафе
#дерево
#столовая
#травмы
#человек
#инцидент
Читайте нас в
Гость застрелил жениха на свадьбе
Emirates247: в Иордании гость свадьбы случайно застрелил жениха
01 сентября 2023, 05:12

Фото: istockphoto/Konstantin Shashkov

По информации Emirates 24/7, инцидент со стрельбой на свадьбе в Иордании привел к гибели молодого жениха.
Трагедия разыгралась в конце августа в провинции Маан на юге страны. Хамза Аль-Фанатесса, двадцатилетний жених, стал жертвой случайной пули, пущенной одним из приглашенных гостей. Получив ранение в область груди, молодой человек был доставлен в медицинское учреждение, где позднее и скончался.

Управление общественной безопасности Иордании осудило данный инцидент и заверило, что стрелка будут привлекут к юридической ответственности. Власти также призвали граждан страны прекратить «безрассудные практики» стрельбы во время свадебных торжеств.
Этот случай вызвал общественное возмущение в Иордании, где случаи стрельбы на свадьбах стали серьезной проблемой.

Читайте также:

В Подмосковье убит экс-депутат Народного Собрания Дагестана Ахмед Гамзаев

В Нижневартовске студентка выжила после ранения в голову на вечеринке

Убивший мариупольца за акцент боец ВСУ заявил, что русский — его родной язык
#подмосковье
#трагедия
#страны
#человек
#инцидент
#язык
#депутат
#всу
#ранение
Читайте нас в
СК РФ спустя 19 лет установил личность захватчика школы в Беслане
01 сентября 2023, 04:39

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Спустя 19 лет СК РФ удалось установить личность одного из пяти оставшихся неопознанными боевиков, участвовавших в 2004 году в захвате школы в Беслане. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на старшего следователя по особо важным делам СК по СКФО Альберта Хасауова.
Ликвидированным террористом оказался уроженец Ингушетии Асланбек Парчиев, в следственных документах он значился как «Боевик № 11». Это выяснялось, так как в Москве его задерживали за административное правонарушение за два года до трагедии, и в базу были занесены его отпечатки пальцев.

«Большой палец правой руки боевика, условно обозначенного под № 11, совпал с дактилокартой того, которого задерживали в Москве», — цитирует издание слова Хасауова, отметив, что расследование данного уголовного дела до настоящего времени не приостанавливалось.

Читайте также:

В Москве задержали врио главы ОМВД «Новогиреево»

Полиция ищет участников массовой драки в столичном ТЦ «Ривьера»

В Тульской области чиновница и её сын отравились насмерть

#полиция
#школы
#ск рф
#расследование
#террористы
Читайте нас в
В «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево» задержали более 20 рейсов
01 сентября 2023, 02:02

Фото: iStock/anyaberkut

В аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево» задержаны минимум 25 авиарейсов, еще 19 отменены. Такую информацию публикует «Яндекс.Расписание».
По информации на 1:43 1 сентября, в «Домодедово» 11 рейсов задержаны, еще 14 отменены, во «Внуково» 11 рейсов задержаны и три отменены, в «Шереметьево» три рейса задержаны, еще два отменены.

Читайте также:

Собянин: В Орле обустраивают аэропорт для перехвата летящих к Москве БПЛА

В Минобороны подтвердили вечернюю атаку ВСУ на Брянск

После атаки на аэропорт в Пскове в небе засекли объект, летевший из Прибалтики

#аэропорт
#шереметьево
#домодедово
#внуково
#москва
Читайте нас в
На Кубани арестовали мужчину, который насмерть сбил 11-летнюю девочку
СК: На Кубани арестовали мужчину, который насмерть сбил 11-летнюю девочку
01 сентября 2023, 01:14

Фото: iStock/Sinenkiy

В Краснодарском крае суд на два месяца арестовал водителя, который насмерть сбил в Успенском районе одиннадцатилетнюю девочку и скрылся с места происшествия. Об этом пишет РИА Новости.
В краевом СУ СКР проинформировали, что 29 августа 35-летний житель станицы Успенской на «Ниве» сбил одиннадцатилетнюю девочку, выехав на обочину в нетрезвом состоянии. В результате аварии ребенок скончался. Преступник скрылся с места ДТП, но благодаря очевидцам его удалось оперативно найти и задержать.

Мужчине предъявлено обвинения в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть малолетнего ребёнка по неосторожности, а также в оставлении средства его совершения (пункты «а, б» ч.4 ст. 264 УК РФ).

«Суд, рассмотрев ходатайство следствия, пришел к выводу о необходимости его удовлетворения. Фигурант заключен под стражу на срок 2 месяца», — цитирует агентство сообщение пресс-службы судов Краснодарского края.

Читайте также:

В Москве на Серпуховско-Тимирязевской линии метро человек упал на пути

Mash: В Москве на Новом Арбате горит ресторан

В Дагестане во время игры во дворе дома погиб ребенок

#суд
#дтп
#скр
#ребёнок
#смерть
#ук
#аварии
#человек
#рф
Читайте нас в
В Москве на Серпуховско-Тимирязевской линии метро человек упал на пути
01 сентября 2023, 01:05

Фото: iStock/spacedrone808

В Москве на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро человек упал на пути. Об этом московский департамент транспорта сообщил в своем Телеграм-канале.




Уточняется, что временно движение поездов от станции «Нагорная» до «Южной» было остановлено. В настоящее время столичный метрополитен работает в штатном режиме.

Другие подробности инцидента пока не приводятся.

Читайте также:

В Москве задержали врио главы ОМВД «Новогиреево»

Полиция ищет участников массовой драки в столичном ТЦ «Ривьера»

Mash: В Москве на Новом Арбате горит ресторан

#метро
#движение
#человек
#станции
#москва
Читайте нас в
Достижения.рф