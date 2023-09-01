Рядом с Люберцами ПВО уничтожила беспилотник

Фото: сайт Кремля
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролёта украинского БПЛА к Москве. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место происшествия прибыли экстренные службы.
Градоначальник выразил слова благодарности российским военнослужащим, которые не позволили испортить День знаний.
Ранее, Сергей Собянин сообщил, что в Орле обустраивают аэропорт для перехвата летящих к Москве БПЛА. Он также отметил, что по запросу российского оборонного ведомства, создаются новые системы ПВО, направленные на перехват дронов.
Читайте также:
Курчатов атаковали два украинских БПЛА
Baza: В Пскове опять слышна стрельба
ВСУ вновь пытаются атаковать Брянск, в городе слышны взрывы
Градоначальник выразил слова благодарности российским военнослужащим, которые не позволили испортить День знаний.
Читайте также:
Курчатов атаковали два украинских БПЛА
Baza: В Пскове опять слышна стрельба
ВСУ вновь пытаются атаковать Брянск, в городе слышны взрывы
Анастасия Крестьянова