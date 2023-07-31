Рядом с ж/д станцией в Москве нашли более 370 боеприпасов

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На улице Розанова в Москве нашли более 370 боеприпасов от зенитного оружия, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, боеприпасы имеют калибр в 20 миллиметров. Их обнаружили недалеко от железнодорожной станции.
На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб.
Сегодня также на пляже на турецком курорте Шиле нашли 28 неразорвавшихся мин. Пляж Шиле, расположенный на Черноморском побережье, закрыли.
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Евгения Парфентьева