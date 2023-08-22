С Челябинского металлургического комбината поднимаются огромные столбы рыжего дыма

Фото: iStock/Алексей Филатов
Выбросы, идущие клубами рыжего дыма, так и не прекратились на Челябинском металлургическом заводе, кадры публикует Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, экологи заявляют о выбросах диоксид азота, который и выходит из труб завода в клубах этого рыжего дыма.
Это вещество может быть крайне опасным, в зависимости от его содержания в воздухе. В долгую есть риск получить бронхит и эмфизему лёгких.
Вчера к заводу приезжал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он пообещал снизить выбросы на 40 процентов.
При этом, местные жители жалуются на тяжесть при дыхании. Люди также заявляют о непрекращающемся невыносимом запахе.
В пресс-службе «Челябинского металлургического комбината» объяснили природу рыжих выбросов из труб завода. При выпуске чугуна случился «обрыв» летки, при этом наблюдался кратковременный выход взвеси запыленного воздуха. Однако, ситуацию уже удалось ликвидировать, по факту случившегося инициировано служебное расследование.
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Это вещество может быть крайне опасным, в зависимости от его содержания в воздухе. В долгую есть риск получить бронхит и эмфизему лёгких.
При этом, местные жители жалуются на тяжесть при дыхании. Люди также заявляют о непрекращающемся невыносимом запахе.
В пресс-службе «Челябинского металлургического комбината» объяснили природу рыжих выбросов из труб завода. При выпуске чугуна случился «обрыв» летки, при этом наблюдался кратковременный выход взвеси запыленного воздуха. Однако, ситуацию уже удалось ликвидировать, по факту случившегося инициировано служебное расследование.
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Евгения Парфентьева