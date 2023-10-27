С извергающегося вулкана на Камчатке попеременно сходят два потока лавы

На высокогорном полуострове Камчатка в России Ключевский вулкан (самый высокий действующий вулкан в Евразии) продолжает активную деятельность, извергая два лавовых потока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.