С извергающегося вулкана на Камчатке попеременно сходят два потока лавы

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На высокогорном полуострове Камчатка в России Ключевский вулкан (самый высокий действующий вулкан в Евразии) продолжает активную деятельность, извергая два лавовых потока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Эта активность проявляется чередованием потоков лавы, которые стекают с вулкана вдоль его южных склонов по Апахончичскому и Козыревскому желобам. В результате взрывной деятельности типа стромболиан лава выбрасывается на высоту до 500 метров над кратером. Спутниковые данные KVERT также показали, что шлейф пепла распространяется на расстояние до 280 километров к юго-востоку от вулкана.
На данный момент наблюдается выброс пепла на высоту 5,5 километров над уровнем моря, в то время как высота вулкана составляет 4750 метров над уровнем моря. Специалисты предупреждают, что в будущем могут произойти выбросы на еще большую высоту, до 7-8 тысяч метров над уровнем моря.
Ключевский вулкан находится в Усть-Камчатском районе Камчатки и находится всего в 30 километрах от ближайшего населенного пункта — поселка Ключи.
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На данный момент наблюдается выброс пепла на высоту 5,5 километров над уровнем моря, в то время как высота вулкана составляет 4750 метров над уровнем моря. Специалисты предупреждают, что в будущем могут произойти выбросы на еще большую высоту, до 7-8 тысяч метров над уровнем моря.
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Артем Кузьмин