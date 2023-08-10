С места взрыва в Сергиевом Посаде вывезли более 170 кубометров обломков

В Красногорске в 15-этажном панельном здании на Подмосковном бульваре 58-летний Александр, который проживает на 11 этаже, оставил аэрозольный дезодорант на подоконнике под палящим солнцем. В результате чего дезодорант взорвался и начался пожар. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.