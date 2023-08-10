С места взрыва в Сергиевом Посаде вывезли более 170 кубометров обломков

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На месте взрыва в Сергиевом Посаде разобрали и вывезли более 170 куб. м разрушенных конструкций. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Спасатели всю ночь продолжали аварийно-спасательные неотложные работы.
С пострадавшими и их родственниками работают психологи МЧС. Помощь оказана в 25 случаях. На телефоны горячей линии поступило порядка 500 обращений, сказали в ведомстве.
Взрыв прогремел в среду в производственно-складском здании с пиротехникой компании «Пиро-росс», прилегающем к территории Загорского оптико-механического завода. Одна женщина скончалась в больнице, пострадали 55 человек, в медучреждениях остаются 14. Пропавшими без вести числятся девять человек.
Взрывной волной повреждено более 110 жилых домов и социальных учреждений. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. По данным СКР, информация об атаке беспилотника на завод не подтвердилась.
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Взрыв прогремел в среду в производственно-складском здании с пиротехникой компании «Пиро-росс», прилегающем к территории Загорского оптико-механического завода. Одна женщина скончалась в больнице, пострадали 55 человек, в медучреждениях остаются 14. Пропавшими без вести числятся девять человек.
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Лора Луганская