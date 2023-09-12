С подмосковного водителя взыскали ущерб за гибель лося в ДТП

Фото: Минэкологии МО
Подмосковного водителя наказали за гибель лося, сообщили в пресс-службе подмосковного Минэкологии. Щёлковский городской суд удовлетворил иск межрайонного природоохранного прокурора о возмещении ущерба, нанесённого охотничьим ресурсам.
Иск был подан в интересах министерства. Ответчиком выступил житель Щёлкова, по вине которого произошло ДТП, повлёкшее гибель лося. Сам водитель при этом не пострадал.
В результате был причинён ущерб охотничьим ресурсам Подмосковья на 80 тыс рублей. В суде ответчик признал свою вину. Теперь ему придётся возместить урон.
Фирсов ещё раз попросил водителей транспортных средств быть внимательнее на дорогах.
«Установлено, что гражданин, управляя легковым автомобилем, на 29-м километре Щёлковского шоссе наехал на лося. Животное погибло. Факт наезда установили сотрудники ГИБДД», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Фирсов ещё раз попросил водителей транспортных средств быть внимательнее на дорогах.
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Лора Луганская