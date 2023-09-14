С ВДНХ вынесли оборудование на 20 миллионов рублей

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С территории парка аттракционов на ВДНХ пропало оборудование на 20 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал 112.
Современный парк «Орион» открылся 12 июня 2023 года. Однако, пока что там работают всего четыре аттракциона. Остальные находятся в стадии монтажа.
Дорогостоящее оборудование для сборки хранилось на складе компании ООО «Инфраструктура будущего». По информации СМИ, принимали технику кладовщик компании и начальник отдела снабжения.
Непосредственно стройкой парка занимается «Сервисстрой-1». Именно они обратились на склад за возвратом оборудования и обнаружили пропажу. Стоимость пропавшего почти 20 миллионов рублей.
К поискам воров подключились правоохранительные органы.
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Дорогостоящее оборудование для сборки хранилось на складе компании ООО «Инфраструктура будущего». По информации СМИ, принимали технику кладовщик компании и начальник отдела снабжения.
К поискам воров подключились правоохранительные органы.
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Евгения Парфентьева