С затопленных территорий Херсонской области эвакуированы почти семь тысяч человек

Фото: официальный сайт администрации Херсонской области
«В пунктах временного размещения от общего числа эвакуированных находится около 1,5 тыс. человек. 77 человек с пострадавших территорий госпитализированы <...> Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», — сообщил чиновник.
«Радио 1» ранее сообщало о том, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил об отправке в Херсонскую область дополнительных лекарств (включая препараты для профилактической вакцинации), а также специалистов для работы с пострадавшим населением. По словам министра, в регионе создан штаб, курирующий данное направление.