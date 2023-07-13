С жилого дома в Москве рухнула строительная люлька вместе с рабочим

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На юго-востоке Москвы с жилого здания упала строительная люлька, в которой находился рабочий.
Отмечается, что происшествие произошло в результате обрыва троса при проведении ремонтных работ. Рабочий пострадал, сейчас он находится под наблюдением врачей.
Кроме того, как передаёт агентство, по информации СК, рабочий в результате происшествия погиб, не смотря на оказанную ему необходимую медицинскую помощь.
Обстоятельства и детали дела выясняются.
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«При проведении ремонтных работ на фасаде жилого дома номер 36 на Ставропольской улице произошел обрыв троса строительной люльки», — приводит РИА Новости сообщение по ситуации своего источника.
Обстоятельства и детали дела выясняются.
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Мелисса Тимофеева