Садиста, который прибил ноги подруги к доске, отправили в СИЗО, а дело закрыли от прессы

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Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу 32-летнего Олега Щеголихина, которого обвиняют в издевательствах над возлюбленной. Процесс закрыли от прессы, об этом сообщает издание URA.RU.
«Суд сделали закрытым. Журналистов попросили выйти из зала», — рассказал журналист издания.Щеголихин на проспекте Космонавтов затащил подругу в гараж, избивал ее, а затем поджог. Он также прибыл ноги женщины к доске и заставил отвезти ее в другой город. Пострадавшей пришлось нарочно устроить аварию на дороге, чтобы спастись. Прибывшие полицейские передали женщину врачам, а мужчину задержали.
Сейчас девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии.
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Алина Юрчак