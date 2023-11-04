Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Сайты форума «Россия» подверглись хакерской атаке из Украины

Сайты форума «Россия» подверглись хакерской атаке из Украины

Сайты выставки-форума «Россия» подверглись кибератаке из Украины
04 ноября 2023, 11:18
Фото: iStock/Svitlana Hulko

Фото: iStock/Svitlana Hulko

Сайты Международной выставки-форума «Россия», которая открылась в субботу на ВДНХ, подверглись массированной хакерской атаке. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Дирекция выставки достижений «Россия».
Уточняется, что кибератака была осуществлена с территории Украины, США, Германии и других недружественных государств.

Хакеры смогли нарушить корректную работу сразу пяти порталов форума.


Однако, несмотря на это, в пресс-службе отметили, что недружественным странам не удалось сорвать проведение выставки, а также не дать россиянам узнать о достижениях своего государства. Организаторы уверяют, что на форум прибыло большое количество москвичей и гостей города из многих регионов России.

Напомним, что выставка-форум «Россия» торжественно открылась на территории ВДНХ 4 ноября. Она приурочена ко Дню народного единства. На выставке свои стенды представили все 89 регионов страны. Выставка будет доступна для всех желающих до 12 апреля 2024 года.

Читайте также:

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова посетили стенд Подмосковья на форуме «Россия»

Подмосковье представило свой стенд на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

4 ноября откроется международная выставка-форум «Россия»
#хакер
#кибербезопасность
#сайт
#форум
#россия
#вднх
Читайте нас в
В Новосибирске спасатели и врачи вытащили вилы из головы мужчины
04 ноября 2023, 11:23

Фото: istockphoto /Georgiy Datsenko

В Новосибирске спасателям пришлось распилить и разъединить зубья вил, насквозь проткнувшие голову мужчины.
Об этом пишет Telegram-канале «Спасатели МАСС». В сообщении сказано, что потребовались высокий уровень профессионализма и ювелирная точность действий.
 
Процедура проводились в операционной одной из больниц Новосибирска. Хирурги и спасатели помогли мужчине. Закончив манипуляции, 52-летнего мужчину передали медикам для дальнейшего лечения.
 
Как вилы оказались в голове местного жителя, не уточняется.

Ранее сообщалось, что уральские врачи реконструировали пищевод и вернули девушке возможность питаться. Уточняется, что у 19-летней девушки был диагностирован химический ожог пищевода. Врачи второго хирургического отделения Областной клинической больницы провели её успешную операцию.

Читайте также:

В Подмосковье врачи помогли родиться двойне с переплетенными пуповинами

Уральские врачи реконструировали пищевод и вернули девушке возможность питаться

Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19
#врачи
#спасатели
#новости
Читайте нас в
В Ставропольском крае три человека и ребенок погибли в аварии с Газелью
04 ноября 2023, 10:48

Фото: iStock/artolympic

В Ставропольском крае на трассе столкнулись газель и легковой автомобиль. Четыре человека, среди них ребенок, скончались на месте.
РЕН ТВ пишет, что водитель грузовика не уступил дорогу, в него влетела Лада. Предполагаемый виновник и пассажир госпитализированы. 
 
В легковом автомобиле находились двое полицейских и мама с девочкой. Женщина обратилась в полицию из-за семейного скандала и побоев. Их везли в больницу, где должно было пройти обследование.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае в аварии со скорой погибла фельдшер. Днём на автодороге Р-255 «Сибирь» 62-летний водитель двигался  со стороны города Ачинска в сторону поселка Козулька. На 705 км мужчина не справился с управлением. Он зацепил разделительный прямолинейный брус. Машина слетела с трассы и опрокинулась.

Читайте также:

В Красноярском крае в аварии со скорой погибла фельдшер

В Чебоксарах женщина погибла под колесами мусоровоза

На Камчатке возбудили уголовное дело после гибели ребенка в ДТП


 
#дтп
#авария
#новости
Читайте нас в
В Подмосковье школьник впал в кому на уроке литературы
04 ноября 2023, 09:44

Фото: iStock/maxim4e4ek

Родственники не понимают, почему ребёнок впал в кому: травм он не получал.
SHOT пишет, что ЧП случилось на уроке литературы в 9 классе подольской школы № 12. Ученику резко стало плохо. Подросток начал задыхаться и перестал понимать, где находится. Учитель вовремя сориентировалась и вызвала скорую помощь. 

Мальчика госпитализировали с диагнозом «кома неясной этиологии». Что произошло со школьником, пока неизвестно. 

Ранее сообщалось, что следователи инициировали проверку информации о ребенке, проглотившем иглу в одном из детских садов Ленинского района Крыма. Об этом сообщает пресс-служба крымского главного управления СК РФ.

ЧП случилось в детском саду Ленинского района. В социальных сетях распространилась информация о том, что 6-летний мальчик на полу в одной из комнат детского сада нашёл иголку и проглотил её. Ему своевременно оказали медицинскую помощь.

Читайте также:

В Крыму следователи проверят информацию о ребенке, проглотившем иглу в детсаду

В питерском метро мужчина начал душить девушку из-за мата

МВД: Семью мигрантов, сын которых избил мальчика, выдворят из России
#дети
#школа
#подмосковье
Читайте нас в
В Приморском крае медведь вышел к школе
04 ноября 2023, 09:10

Фото: istockphoto/Wirestock

Бурый медведь вышел к школе в селе Агзу.
Об этом пишет газета «Северное Приморье», ссылаясь на своих подписчиков. Медведь вышел к людям, когда дети были на уроках. На кадрах, которые удалось сделать очевидцам, видно, как хищник вышел из леса и прогулялся вокруг школы.
 
«Вон, ходит медведь прямо в школе», – прокомментировал происходящее автор записи.
Медведя пришлось убить. Дети в селе Агзу ходят в школу самостоятельно, зверь представлял опасность.

Ранее власти Японии сообщили о том, что в стране фактически началось нашествие агрессивных медведей. Они нападают на людей.
Mainichi Shimbun пишет, что министр охраны окружающей среды Синтаро Ито рассказал на пресс-конференции 24 октября, что медведи стали часто появляться около поселений. В 2023 финансовом году произошло 105 нападениях зверей, пострадали 109 человек.

Читайте также:

В Японии началось нашествие медведей

В Красноярске заметили медведя, который бродил по улицам

В Башкирии поймали детеныша медведицы, которая напала на женщину

 
#медведи
#школа
#дети
Читайте нас в
Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 128
Reuters: число жертв землетрясения в Непале возросло до 128 человек
04 ноября 2023, 06:43

Фото: iStock/SteveCollender

Число погибших в результате землетрясения в Непале увеличилось до 128 человек, передает агентство Рейтер со ссылкой на местную полицию.
Агентство Франс Пресс также информирует, что более ста человек пострадали в результате этого землетрясения.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 6 в Непале, при этом сообщалось о более чем 54 погибших и множестве пострадавших.

Читайте также:

Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 54

На греческом острове Эвбея в Эгейском море произошло землетрясение

У Курильских остовов произошло землетрясение
#море
#человек
#землетрясение
#землетрясения
Читайте нас в
В Дагестане задохнулся ребенок, пытаясь повесить на дерево качели
В Дагестане погиб ребенок, запутавшись в привязанной к ветке веревке качелей
04 ноября 2023, 02:40

Фото: iStock/Jun

Десятилетний мальчик в Дагестане трагически погиб, запутавшись в привязанной к ветке веревке. Как сообщили в республиканской прокуратуре, он пытался сделать качели на участке своего дома.
По предварительным данным, происшествие произошло 2 ноября 2023 года, примерно в 13:30 по московскому времени, в селе Картас-Казмаляр Магарамкентского района. Мальчик, желая построить качели, взобрался на дерево в своем огороде, но впоследствии упал и задохнулся, когда он запутался в привязанной к ветке веревке.

По случаю гибели ребенка прокуратура республики проводит проверку, чтобы оценить соблюдение законодательства в части предотвращения случаев безнадзорности несовершеннолетних.

Читайте также:

«Мешал спать»: Россиянка убила приемного сына и хотела сымитировать его падение с высоты

В петербурженку плеснули кислотой на Замшиной улице

Полуторагодовалый ребенок погиб в результате падения с лестницы в Иркутской области
#происшествие
#прокуратура
#дерево
#мальчик
Читайте нас в
Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 54
04 ноября 2023, 02:29

Фото: istockphoto/Petrovich9

Количество жертв, погибших в результате землетрясения в Непале, увеличилось до 54 человек, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителей местных властей.
Изначально сообщалось о 37 погибших и множестве пострадавших при землетрясении с магнитудой 6 в Непале.

В настоящее время имеются данные о 54 погибших и значительном числе раненых, указывает агентство со ссылкой на официальных лиц.

Читайте также:

На греческом острове Эвбея в Эгейском море произошло землетрясение

У Курильских остовов произошло землетрясение

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 4,1
#данные
#землетрясение
Читайте нас в
Полиция в Нижнем Новгороде проверяет инцидент с дракой подростков у ТЦ
03 ноября 2023, 22:18

Фото: iStock/globalmoments

Полиция Нижнего Новгорода устанавливает участников подростковых драк возле местного ТЦ, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Напомним, не так давно в Telegram-канале NiMash появился пост, в котором сообщалось о группе подростков, которые на протяжении нескольких недель хулиганят в местном торговом центре. Они носятся по торговым залам, ломают имущество ТЦ и дерутся на улице. Последней каплей стал сломанный нос одного из посетителей молла, которому подростки сломали нос за отказ дать закурить. 

Инцидентом заинтересовались местные правоохранительные органы. В настоящий момент уже установлены участники драк и хулиганств, полиция работает с ними и их законными представителями.

Читайте также: 

МВД: Семью мигрантов, сын которых избил мальчика, выдворят из России

Суд вынес приговор главе центра суррогатного материнства за торговлю детьми

В Москве по подозрению в убийстве женщины задержали её отчима
#полиция
#имущество
#подростки
#тц
#драка
#нижний новгород
Читайте нас в
В Подмосковье в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 5 человек
03 ноября 2023, 21:19

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В аварии на трассе в Домодедово пострадали пять человек, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, авария произошла на трассе М-4 «Дон» у Домодедово.

Предварительно, водитель «Камаза» влетел в автобус с пассажирами, после чего обе машины съехали на обочину.

В результате ДТП пострадали пять человек, все они госпитализированы в больницы. При этом, степень тяжести их травм не уточняется.

Напомним, ранее водитель Porsche устроил ДТП с участием скорой помощи в Москве. Отмечается, что сперва водитель Porsche Cayenne столкнулся с другой легковой машиной - Opel. В результате удара он вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи.

Читайте также: 

В сеть попали кадры страшного ДТП с двумя авто и скорой в Москве

​Врач спас пассажирку электрички «Нижний Тагил — Екатеринбург»

В Красноярском крае в аварии со скорой погибла фельдшер
#дтп
#автобус
#авария
#домодедово
#больницы
#машины
#пострадавшие
#подмосковье
Читайте нас в
Достижения.рф