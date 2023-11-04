Сайты форума «Россия» подверглись хакерской атаке из Украины

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Сайты Международной выставки-форума «Россия», которая открылась в субботу на ВДНХ, подверглись массированной хакерской атаке. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Дирекция выставки достижений «Россия».
Уточняется, что кибератака была осуществлена с территории Украины, США, Германии и других недружественных государств.
Хакеры смогли нарушить корректную работу сразу пяти порталов форума.
Однако, несмотря на это, в пресс-службе отметили, что недружественным странам не удалось сорвать проведение выставки, а также не дать россиянам узнать о достижениях своего государства. Организаторы уверяют, что на форум прибыло большое количество москвичей и гостей города из многих регионов России.
Напомним, что выставка-форум «Россия» торжественно открылась на территории ВДНХ 4 ноября. Она приурочена ко Дню народного единства. На выставке свои стенды представили все 89 регионов страны. Выставка будет доступна для всех желающих до 12 апреля 2024 года.
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Хакеры смогли нарушить корректную работу сразу пяти порталов форума.
Напомним, что выставка-форум «Россия» торжественно открылась на территории ВДНХ 4 ноября. Она приурочена ко Дню народного единства. На выставке свои стенды представили все 89 регионов страны. Выставка будет доступна для всех желающих до 12 апреля 2024 года.
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Анастасия Чинкова