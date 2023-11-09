Сайты российских банков взломали хакеры

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На двух сайтах новости о заморозке выплат уже удалены.
Ранее на официальных банковских сайтах было сказано, что средства на счетах физических лиц, которые превышают 1 миллион 400 тысяч рублей, будут автоматически переведены в облигации госзайма, а выплаты по суммам ниже приостановят «вплоть до отмены введенных ограничительных мер».
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