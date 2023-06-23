Сальдо подтвердил гибель двух человек в Геническе после взрывов

Фото: IStock/FelixRenaud
В Херсонской области два человека погибли после взрывов
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил гибель двух человек после взрывов в городе Геническе. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
По его информации, один мирный житель находился у себя дома в момент удара. От полученных травм он скончался на месте.
Также Сальдо отметил, что причиной взрывов стал ракетный удар со стороны ВСУ.
Напомним, о происшествии сообщали российские СМИ. По информации ТАСС, в этом районе были слышны три взрыва. Предположительно, они раздавались с окраины города, поскольку именно в том районе поднимается дым.
По его информации, один мирный житель находился у себя дома в момент удара. От полученных травм он скончался на месте.
Напомним, о происшествии сообщали российские СМИ. По информации ТАСС, в этом районе были слышны три взрыва. Предположительно, они раздавались с окраины города, поскольку именно в том районе поднимается дым.
Екатерина Шмакова