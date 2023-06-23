Сальдо: ВСУ обстреляли Геническ ракетами Storm Shadow

Фото: сайт Кремля
Сальдо: ВСУ нанесли удары по жилым кварталам Геническа и Скадовска ракетами Storm Shadow
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ нанесли удары по городам Геническ и Скадовск четырьмя ракетами Storm Shadow, произведенными в Британии. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
По его словам, обстрелы начались около двух часов дня. Украинские военнослужащие выпустили по жилой инфраструктуре городов не менее четырех ракет Storm Shadow иностранного производства. Глава региона добавил, что на место происшествия направлены спасательные службы и медики.
Ранее «Радио 1» сообщало , что ВС РФ уничтожили склады ракетного вооружения ВСУ.
По его словам, обстрелы начались около двух часов дня. Украинские военнослужащие выпустили по жилой инфраструктуре городов не менее четырех ракет Storm Shadow иностранного производства. Глава региона добавил, что на место происшествия направлены спасательные службы и медики.
Ранее «Радио 1» сообщало , что ВС РФ уничтожили склады ракетного вооружения ВСУ.
Анастасия Крестьянова