Сальдо заявил об экологической катастрофе из-за разрушения Каховской ГЭС

«Нижняя часть Днепра находится сейчас в состоянии экокатастрофы, потому что птиц очень много, которые, не разбираясь, хватают ту рыбу, которая задохнулась, дальше ее несут», — рассказала исполняющий обязанности главы региона.







Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после разрушения Каховской ГЭС нижнее течение Днепра оказалось в состоянии экологической катастрофы. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Таврия».Он отметил, что сейчас все находящееся в Днепре выносится в Черное море, после чего это идет в сторону Одессы, Болгарии и Румынии. По словам Сальдо, теперь там тоже могут возникнуть серьезные экологические проблемы из-за заражения воды.Ранеесообщало, что число погибших после прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 41. Подробнее об этом читайте в нашем материале.