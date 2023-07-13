Самарская полиция проверит видео с «частным моргом» в гараже

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Полиция в Самаре проводит проверку по опубликованному в социальной сети видеоролику, в котором показано, как в оборудованном в гараже хранят тела пожилых людей в холодильнике с надписью «охлажденное мясо». Об этом сообщили в региональном главке МВД.
Напомним, ранее журналистка Ксения Штефан в своем телеграм-канале опубликовала видеоролик о «частном морге», который представляет собой оборудованный гараж с похоронной атрибутикой и телами пожилых людей.
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