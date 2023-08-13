Самарской области пожарные почти сутки ликвидируют лесной пожар

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Почти сутки пожарные тушат Жигулёвский заповедник в Самарской области. Об этом сообщает региональное МЧС в своём Telegram-канале.
Пожар распространился на восемь гектаров, однако ситуация под контролем, уточнили в ведомстве.
Погибших и пострадавших нет.
К тушению привлечено более 50 единиц техники и более 300 специалистов МЧС.
Ранее сообщалось, лесной пожар бушует на Гавайях. Огонь распространился на территорию в 400 гектаров. Число пострадавших достигло 89. Глава штата Джош Грин назвал этот пожар самым смертоносным за последние сто лет на территории США.
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Погибших и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, лесной пожар бушует на Гавайях. Огонь распространился на территорию в 400 гектаров. Число пострадавших достигло 89. Глава штата Джош Грин назвал этот пожар самым смертоносным за последние сто лет на территории США.
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Анастасия Чинкова