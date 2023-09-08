Самокатчик едва не убил жительницу Екатеринбурга и предложил смешную компенсацию

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В Екатеринбурге курьер на электросамокате на полной скорости сшиб женщину, покалечив ее, сообщает E1.RU.
По информации СМИ, инцидент произошел в начале августа. Женщина возвращалась с работы, начала переходить пешеходный переход на зеленый цвет, когда ее чем-то сильно ударило в левый бок. Екатеринбурженку отбросило на несколько метров в сторону. Удар был настолько сильным, что с пострадавшей слетела обувь. Оказалось, что сшиб ее вовсе не автомобиль, а курьер на электросамокате.
Женщину экстренно госпитализировали, в больнице медики диагностировали у нее «множественные гематомы и сотрясение головного мозга».
По ее словам, виновник происшествия предложил ей всего лишь небольшую сумму, на компенсацию лекарств, которые женщине прописал врач.
Пострадавшая написала на самокатчика заявление в полицию и намерена идти в суд.
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Женщину экстренно госпитализировали, в больнице медики диагностировали у нее «множественные гематомы и сотрясение головного мозга».
«Человек не понимает, что благодаря его невнимательности я лишилась своего заработка и оказалась на длительном больничном, да еще и получила серьезную травму головы», - поделилась женщина.
Пострадавшая написала на самокатчика заявление в полицию и намерена идти в суд.
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Евгения Парфентьева