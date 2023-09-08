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Самокатчик едва не убил жительницу Екатеринбурга и предложил смешную компенсацию

В Екатеринбурге самокатчик покалечил женщину и предложил смешную компенсацию
08 сентября 2023, 08:15
Фото: iStock/ANGHI

Фото: iStock/ANGHI

В Екатеринбурге курьер на электросамокате на полной скорости сшиб женщину, покалечив ее, сообщает E1.RU.
По информации СМИ, инцидент произошел в начале августа. Женщина возвращалась с работы, начала переходить пешеходный переход на зеленый цвет, когда ее чем-то сильно ударило в левый бок. Екатеринбурженку отбросило на несколько метров в сторону. Удар был настолько сильным, что с пострадавшей слетела обувь. Оказалось, что сшиб ее вовсе не автомобиль, а курьер на электросамокате.

Женщину экстренно госпитализировали, в больнице медики диагностировали у нее «множественные гематомы и сотрясение головного мозга».


По ее словам, виновник происшествия предложил ей всего лишь небольшую сумму, на компенсацию лекарств, которые женщине прописал врач.

«Человек не понимает, что благодаря его невнимательности я лишилась своего заработка и оказалась на длительном больничном, да еще и получила серьезную травму головы», - поделилась женщина.

Пострадавшая написала на самокатчика заявление в полицию и намерена идти в суд.

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#екатеринбург
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Петербуржец избил подростков за отказ выпить с ним пиво
08 сентября 2023, 08:53

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В Санкт-Петербурге взрослый мужчина избил подростков, когда те отказались выпить с ними пиво, сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел на Голландской улице в Янино.

По информации СМИ, 15-летние парень с девушкой вышли из кофейни возле дома, когда к ним пристал взрослый мужчина. Он пригласил подростков выпить с ними пиво, однако, те отказались. Тогда мужчина рассыпался в оскорблениях, парень попытался защитить свою подругу, в результате чего началась драка.

Любитель пенного избил подростка, пинок в живот получила и девушка, пытавшаяся разнять дерущихся. К счастью, ребятам удалось сбежать от агрессора. 

Парня отправили в травмпункт, какие именно травмы он получил - не уточняется.

Нападавшего разыскивают.

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#подростки
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В крови у погибшей 16-летней школьницы из Каменска-Уральского нашли кофеин
08 сентября 2023, 05:57

Фото: iStock/PBFloyd

В Свердловской области в крови 16-летней девушки из Каменска-Уральского, тело которой ранее было обнаружено в овраге лесополосы, нашли высокую концентрацию кофеина.
Ранее рассматривалась версия,  что подросток мог отравиться энергетиком. Об этом пишет Е1 со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Анализы сразу после ее смерти выявили очень высокую концентрацию кофеина в ее крови. Это может быть связано с энергетиками, которые она употребляла в день, когда ее нашли мертвой», — цитирует издание слова собеседника.

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Американца задержали за попытку вывезти за границу сына с гражданством России

Жертвами ДТП в Туве стали пять человек

#подросток
#человек
#анализы
#смерть
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Американца задержали за попытку вывезти за границу сына с гражданством России
Гражданина США задержали за попытку вывезти за границу сына с гражданством РФ
08 сентября 2023, 05:40

Фото: iStock/BrianAJackson

В Калининградской области задержали гражданина Соединенных Штатов за попытку вывезти своего сына с российским гражданством, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на следственное управление в этом регионе.
35-летний мужчина попытался вывести своего 4-летнего сына из города, используя притворную прогулку на автомобиле. В районе населенного пункта Мамоново, он попытался незаконно пересечь границу России через лесисто-болотистую местность, но был задержан пограничниками России.

Стоит отметить, что в тот период, когда мужчина прибыл в Калининградскую область, районный суд рассматривал дело о месте жительства ребенка. Известно было, что мать ребенка настоятельно против его выезда за границу.

В отношении американца были возбуждены уголовные дела по факту похищения несовершеннолетнего и попытки незаконного пересечения государственной границы. В настоящее время он находится под стражей.

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#мужчина
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Жертвами ДТП в Туве стали пять человек
В результате ДТП на автодороге Р-257 «Енисей» в Туве погибли пять человек
08 сентября 2023, 04:51

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

По данным пресс-службы МВД республики Тува, в результате серьезного ДТП, произошедшего на 926-м километре автодороги Р-257 «Енисей», пять человек погибли.
«Сообщение о данном инциденте поступило в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России „Улуг-Хемский“ около часа ночи сегодня, 8 сентября. По предварительным данным, произошло столкновение двух автотранспортных средств, и как результат, пять человек скончались от полученных тяжелых травм», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».
Уточняется, что на данный момент на месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

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В Москве ликвидировали пожар на складе на площади 800 «квадратов»
МЧС: на востоке Москвы ликвидировали пожар на складе на 800 квадратных метрах
08 сентября 2023, 03:03

Фото: iStock/Distortion Media

Успешно потушен пожар на складе на востоке Москвы, площадь которого составила 800 квадратных метров, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
Согласно сообщению, в ночь на пятницу, столичный главк МЧС доложил о возгорании на складе, расположенном по адресу Кусковская улица, 26Б.

По данным пресс-службы МЧС России, площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

Также было объявлено временное перекрытие движения на Кусковской улице.

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В бизнес-центре на Варшавском шоссе в Москве мужчина устроил пьяный дебош
08 сентября 2023, 02:20

Фото: Фотобанк Московской области

В бизнес-центре на юге Москвы мужчина с признаками опьянения устроил дебош. Злоумышленник был агрессивен и выкрикивал угрозы, в результате оказавшись в отделении полиции, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов в четверг, 7 сентября, получили сообщение о противоправных действиях гражданина в административном здании на Варшавском шоссе.

Предварительно, мужчину в состоянии алкогольного опьянения не пустили в бизнес-центр, после чего он начал проявлять агрессию. Правонарушителем оказался 46-летний приезжий, в настоящее время его доставили в отделение полиции по району Чертаново Северное.

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#полиция
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На востоке Москвы загорелся склад
МЧС: на востоке Москвы в ночь на пятницу загорелся склад
08 сентября 2023, 01:11

прокуратура МО

Ночью с четверга на пятницу произошел пожар на улице Кусковская, передает РИА Новости со ссылкой на столичное управление МЧС России.
«В 00.02 поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Кусковская, дом 26 Б. По прибытии пожарных и спасателей было установлено, что в строении, находящемся на данном адресе, происходит пожар», — сообщил источник агентства.
Уточняется, что на месте происшествия работают пожарные и спасательные подразделения. Согласно данным из общедоступных источников, в этом здании, в том числе, размещен склад холодильников.

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В результате атаки боевиков в Мали погибли 49 мирных жителей и 15 военных
Рейтер: при атаке боевиков в Мали погибли 49 мирных жителей и 15 солдат
08 сентября 2023, 00:52

Фото: iStock/Yuzu2020

По меньшей мере 49 мирных жителей и 15 военнослужащих погибли в результате атаки, совершенной боевиками на северо-востоке Мали. Информация об этом поступила из заявления местных властей, сообщает агентство Рейтер.
Отмечается, что исламистские боевики атаковали военный лагерь, а также совершили нападение на судно.

В августе этого года произошла аналогичная атака, в результате которой 21 мирный житель погиб в центральной части Мали. Источник агентства Рейтер добавил, что вооруженная группа проникла в деревню и устроила там настоящую трагедию.

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#атака
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Суд утвердил приговор по делу об убийстве 17-летнего подростка под Пензой
08 сентября 2023, 00:42

Фото: iStock/gorodenkoff

Пензенский областной суд оставил приговор трем местным жителям, обвиняемым в похищении и убийстве 17-летнего подростка, в силе. Об этом пресс-служба суда сообщила на своей странице «ВКонтакте».
Весной прошлого года тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в водоеме села Большая Елань. Правоохранители по горячим следам задержали трех молодых людей в возрасте от 21 до 30 лет. Они заподозрили подростка в продаже наркотиков, после чего похитили его, вывезли в лес и убили.

Двоих мужчин приговорили к 5,5 годам лишения свободы за похищение человека, а старшего — к 13 годам за убийство. Поданную ранее апелляцию рассмотрел областной суд, приговор остался в силе.

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