Самокатчик сбил няню с грудным ребёнком и скрылся

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Няню с грудным ребёнком сбил самокатчик в Краснодаре. В результате происшествия, у младенца сломана ключица, у девушки - ушибы и гематома на голове. Об этом сообщает телеграмм-канал Kub Mash.
По информации портала, девушка с 10-месячным ребенком на руках переходила дорогу по пешеходному переходу. В какой-то момент неизвестный мужчина на электросамокате сбил ее с ног.
Няня мальчика пыталась уберечь ребенка от травм, упав на спину. В результате происшествия, девушка ушиблась и получила травму головы, у ребенка диагностировали перелом ключицы.
После инцидента, мужчина, управляющий электросамокатом скрылся. Его разыскивают правоохранительные органы.
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Няня мальчика пыталась уберечь ребенка от травм, упав на спину. В результате происшествия, девушка ушиблась и получила травму головы, у ребенка диагностировали перелом ключицы.
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Анастасия Крестьянова