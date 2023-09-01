Самолет Челябинск-Москва вынужденно посадили из-за атаки беспилотников

Фото: iStock/undefined undefined
Самолет Челябинск-Москва вынужденно посадили в Казани из-за атаки беспилотников, сообщает 74.RU.
1 сентября самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс Челябинск-Москва, экстренно посадили в аэропорту Казани. В этом время украинские беспилотники атаковали столицу.
Рейс прибыл в пункт назначения, опоздав на 2,5 часа.
Читайте также:
В Шереметьево, Домодедово и Внуково 61 авиарейс задержан и 23 отменены
МО РФ: Средства ПВО уничтожили БПЛА в Люберецком районе Подмосковья
Авиакомпания «Уральские авиалинии» потеряла автомат гаишника во время перелёта
«1 сентября 08:00 (по мск) международный аэропорт Казань имени Г. Тукая в связи с введенным временным режимом работы аэропорта Домодедово принял на запасной аэродром рейс из Челябинска. После дозаправки топливом в 08:53 воздушное судно было отправлено далее по маршруту следования», - прокомментировали ситуацию в казанском аэропорту.
Читайте также:
В Шереметьево, Домодедово и Внуково 61 авиарейс задержан и 23 отменены
МО РФ: Средства ПВО уничтожили БПЛА в Люберецком районе Подмосковья
Авиакомпания «Уральские авиалинии» потеряла автомат гаишника во время перелёта
Евгения Парфентьева