Самолёт экстренно приземлился в Иркутске

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Уточняется, что на борту Sukhoi Superjet 100 находились 54 человека.
«Во время взлёта экипаж запросил экстренную посадку из-за отказа системы кондиционирования», — говорится в сообщении.Самолёт сначала кружил в районе иркутского аэропорта, вырабатывая топливо, а затем благополучно приземлился. Пострадавших нет.
Ранее «Радио 1» сообщало, что школьника из Свердловской области подозревают в прохождении обучения в целях осуществления терроризма, физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы, а в Москве два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе.