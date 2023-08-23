Самолет, который вылетел из Москвы в Сочи, возвращается в аэропорт из-за поломки

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Борт, который вылетел в Сочи, готовится к экстренной посадке в Шереметьево.
РИА Новости пишет, что Boeing 737, вылетевшей в Сочи, возвращается в аэропорт »Шереметьево». Причиной явилась неисправность в системе кондиционирования.
Ранее представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова заявила, что самолет, следовавший по маршруту «Сочи-Москва», экстренно сел в Волгограде. У стюардессы остановилось сердце. Её успешно передали волгоградским врачам, а самолет вылетел в пункт назначения в 11.10.
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«Boing 737 сообщением Москва – Сочи возвращается в «Шереметьево», предварительно, из-за неисправности в системе кондиционирования. Посадка с минуты на минуту», — рассказал источник.
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Мария Фирсова