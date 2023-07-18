Самолёт, который летел в Минводы, резко сменил курс и сел в Казани

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Экипаж, летевшего в Минеральные Воды самолёта авиакомпании «Северный ветер», решил резко сменить курс и сесть в другом городе.
Telegram-канал Aviaincident пишет, что инцидент произошел с пассажирским лайнером, который двигался по маршруту Казань — Минводы, в понедельник, 17 июля.
Командир воздушного судна решил вернуться в казанский аэропорт. Причиной стала вибрация левого двигателя.
Посадка прошла благополучно. Никто не пострадал. Во время осмотра выявилось разрушение пневматики левого внутреннего колеса основной стойки шасси.
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Командир воздушного судна решил вернуться в казанский аэропорт. Причиной стала вибрация левого двигателя.
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Мария Фирсова