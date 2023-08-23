Самолет Пригожина мог взорваться в воздухе

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Местные жители сообщают о том, что самолет Пригожина, который потерпел крушение в Тверской области, взорвался в воздухе. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
Напомним, частный самолет потерпел крушение в Тверской области. Бизнес-джет совершал полет из Санкт-Петербурга в Москву. Причины крушения не установлены. По информации сервиса «Флайтрадар», борт пропал с радаров во время набора высоты.
По предварительным данным, на борту мог находится Евгений Пригожин. В результате крушения самолета, погибли десять человек, находящиеся на борту. В ведомстве сообщили, что на борту находились три члена экипажа и семь пассажиров.
В настоящее время на место происшествия направлены экстренные службы. Тела четырех погибших пассажиров борта уже найдены.
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По предварительным данным, на борту мог находится Евгений Пригожин. В результате крушения самолета, погибли десять человек, находящиеся на борту. В ведомстве сообщили, что на борту находились три члена экипажа и семь пассажиров.
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Екатерина Коршунова