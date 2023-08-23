Самолет Пригожина не снижался перед падением

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Самолет Евгения Пригожина не снижался перед падением. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По информации сервиса «Флайтрадар», борт пропал с радаров во время набора высоты.
Напомним, частный самолет потерпел крушение в Тверской области. Бизнес-джет совершал полет из Санкт-Петербурга в Москву. Причины крушения не установлены.
По предварительным данным, на борту мог находится Евгений Пригожин. В результате крушения самолета, погибли десять человек, находящиеся на борту. В ведомстве сообщили, что на борту находились три члена экипажа и семь пассажиров.
В настоящее время на место происшествия направлены экстренные службы. Тела четырех погибших пассажиров борта уже найдены.
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Напомним, частный самолет потерпел крушение в Тверской области. Бизнес-джет совершал полет из Санкт-Петербурга в Москву. Причины крушения не установлены.
В настоящее время на место происшествия направлены экстренные службы. Тела четырех погибших пассажиров борта уже найдены.
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Екатерина Коршунова