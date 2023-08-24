Самолет Сочи-Екатеринбург задымился над Каспийским морем

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Самолет Сочи-Екатеринбург подал сигнал тревоги над Каспийским морем,сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.
«Экипаж Airbus A321, спустя час полета по маршруту из Сочи в Екатеринбург, подал сигнал бедствия в районе Каспийского моря у побережья Дагестана и запросил посадку в ближайших аэропортах»,— прокомментировали ситуацию в экстренных службах.
По предварительной информации, в багажном отсеке самолета началось задымление.
23 августа в результате крушения бизнес-джета Евгения Пригожина погибли десять человек. В самолете находились три члена экипажа и семь пассажиров. Трагедия унесла жизни всех находившихся на борту.
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