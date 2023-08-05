Самолет столкнулся с телетрапом в аэропорту Сочи

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В аэропорту города Сочи при выруливании на взлетную полосу самолет Airbus A330 компании Nordwind столкнулся с телетрапом. У лайнера оказалось повреждено крыло и моногондола левого двигателя.
Представители компании принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства. Вылет на борту другого самолета, предоставленного на замену, состоялся в 04:40 пятого августа.
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Александр Бойцов