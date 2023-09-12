Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку под Новосибирском

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В районе села Каменки Новосибирской области совершил экстренную посадку на грунт самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся в Омск из Сочи. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.
Предварительно, самолет при посадке остался цел, возгорания не последовало. Информация о жертвах и пострадавших отсутствует.
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