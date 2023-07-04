Самолеты, кружившие над Внуково, перенаправляют в другие аэропорты

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Самолеты, летевшие во Внуково, перенаправляют в другие аэропорты. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.
В настоящее время речь идет о пяти рейсах - из Дубая, Шарм-Эль-Шейха, Челябинска, Новосибирска и Махачкалы.
Самолеты вынуждены были кружить перед посадкой сразу после появления в небе и ликвидации беспилотников над Москвой.
Еще один рейс из Анкары уже более часа кружит вблизи аэропорта Внуково.
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Самолеты вынуждены были кружить перед посадкой сразу после появления в небе и ликвидации беспилотников над Москвой.
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Диана Аванесян