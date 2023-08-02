Фото: iStock/frentusha
Пассажирский самолёт авиакомпании S7 столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска. Об этом сообщает транспортная прокуратура региона в своем телеграмм-канале.
В результате происшествия, никто не пострадал. В настоящее время специалисты проводят техническую оценку состояния самолета и дают оценку соблюдению безопасности при полетах. Экипаж воздушного судна принял решение прервать взлет и вернуться на место стоянки самолетов. Инцидент произошел перед взлетом, при разбеге самолета, уточнили в прокуратуре.
Читайте также:
Авиакомпания «Туркменистан» временно приостановила прямые рейсы до Москвы
В Шереметьево приземлился самолет из Улан-Удэ, у которого отказало шасси
Дизайнер Керимова рассказала, как быстро собрать чемодан в поездку
Анастасия Крестьянова