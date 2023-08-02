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Самолёт авиакомпании S7 столкнулся со стаей птиц

В аэропорту Иркутска самолёт столкнулся со стаей птиц
02 августа 2023, 06:55

Фото: iStock/frentusha

Пассажирский самолёт авиакомпании S7 столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска. Об этом сообщает транспортная прокуратура региона в своем телеграмм-канале.

В сообщении ведомства говорится, что самолет авиакомпании S7 с пассажирами на борту, столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска.

В результате происшествия, никто не пострадал. В настоящее время специалисты проводят техническую оценку состояния самолета и дают оценку соблюдению безопасности при полетах. Экипаж воздушного судна принял решение прервать взлет и вернуться на место стоянки самолетов. Инцидент произошел перед взлетом, при разбеге самолета, уточнили в прокуратуре.

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#авиакомпания
#происшествия
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Мужчина открыл стрельбу после драки во дворе дома в Подмосковье
ГУ МВД по Подмосковью: мужчина открыл стрельбу после драки во дворе в Балашихе
02 августа 2023, 05:54

Фото: iStock/nixki

В Балашихе, находящейся в Подмосковье, мужчина начал стрелять во дворе жилого дома после ссоры с двумя другими людьми, сообщили на сайте Главного управления МВД по Московской области.
По данным полиции, инцидент случился возле одного из домов на улице Яганова. Сообщается, что стрелок и другой мужчина устроили вербальную схватку с двумя другими людьми, которая в итоге привела к физическому конфликту.

Один из участников конфликта произвел несколько выстрелов в направлении оппонента из «предмета, имеющего конструктивное сходство с травматическим оружием». После инцидента стрелок скрылся с места преступления, а раненого доставили в больницу.

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#суд
#женщины
#инцидент
#мужчина
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В здании в центре Москвы потушили пожар
Пожар в здании в на Нижней Красносельской улице в Москве локализовали
01 августа 2023, 23:22

Фото: iStock/Distortion Media

Подтверждено сообщение о том, что в здании на Нижней Красносельской улице в Москве произошло возгорание, из-за которого пришлось эвакуировать людей. Пожар был полностью потушен на площади 30 квадратных метров, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по столице.
Ранее сотрудник экстренной службы города Москвы сообщил агентству РИА Новости об эвакуации людей из административного здания из-за задымления в Басманном районе города. Представители МЧС уточнили, что пожар был локализован на площади 30 квадратных метров в 22.50 по московскому времени.

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#мчс
#пожар
#возгорание
#новости
#служба
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На заводе счетно-аналитических машин в Москве слышны взрывы
Очевидцы сообщают о взрыве на заводе счетно-аналитических машин в Москве
01 августа 2023, 22:14

Фото: iStock/dzika_mrowka

Очевидцы сообщают о звуках взрывов на заводе счетно-аналитических машин в Москве, пишет Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, взрыв спровоцировал пожар на шестом этаже здания, из окон валит густой дым.

Что именно произошло - пока неизвестно. 

На место происшествия выехали экстренные службы.

Ранее сегодня взрывы прогремели в Севастополе. По словам местных жителей, в небо поднялся столб дыма, окна домов задрожали, заработала сигнализация у машин.

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#завод
#взрывы
#москва
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Сотрудники СК и Росгвардии задержали в Москве двоих участников экстремистской организации
01 августа 2023, 22:02

Фото: iStock/Thomasaf

В Москве задержали двоих мужчин, подозреваемых в организации и участии в деятельности экстремистской организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.
Уточняется, что в 2020 в Юго-западном округе Москвы была создана запрещённая религиозная экстремистская организация. Она действовала по 2022 год, её участники собирались в квартирах в разных районах города и читали запрещённую литературу.

Сотрудники Следственного комитета и Росгвардии установили детали деятельности организации и задержали двоих её представителей. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

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#ск рф
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В Лыткарине из зависшей над оврагом машины спасли четырёх человек и трёх животных
01 августа 2023, 21:25

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вызволили четырёх человек из зависшего над оврагом автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Авария произошла в городском округе Лыткарино на Тураевском шоссе. Микроавтобус Ford Transit съехал с автотрассы и повис над оврагом. В автомобиле находились четыре человека, которые не стали покидать салон, так как машина могла опрокинуться», – рассказали в пресс-службе. 
Прибыв на место вызова, спасатели стабилизировали микроавтобус и через заднюю и переднюю двери освободили 17-летнего юношу, троих взрослых и домашних животных – двух кошек и собаку. 
 
Медицинская помощь никому не понадобилась. Участники ДТП поблагодарили спасателей за работу. 

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#лыткарино
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#подмосковье
#безопасность
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Пьяные мужчины на катере сбили мать с ребенком
В Нижнем Тагиле мужчины на катере сбили женщину с ребенком на сапборде
01 августа 2023, 21:21

Фото: iStock/studio-fi

В Нижнем Тагиле двое пьяных мужчин на катере сбили женщину, которая каталась на сапборде с ребенком, сообщает E1.RU.
Муж пострадавшей рассказал СМИ, что они решили покататься по воде в ночное время, однако, ответственно предприняли все меры предосторожности.  

«Освещенные, как новогодняя елка, мы поплыли вдоль береговой линии в сторону цирка. Когда мы возвращались в сторону «Демидов Плаза», доску моей жены, на которой еще сидел средний сын, сбила моторная лодка, в которой находились два пьяных, назвать их людьми я не могу», - прокомментировал ситуацию мужчина.  

В результате водной аварии, женщина попала в больницу с черепно-мозговой травмой. Ребенок, находившийся на сапборде, к счастью, не пострадал.  

Виновников аварии сейчас разыскивают.  

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#алкоголь
#авария
#травма
#ребёнок
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СК РФ обвиняет луганского экс-министра строительства и ЖКХ в хищении 40 млн рублей
01 августа 2023, 21:17

Фото: iStock/welcomia

Следственный комитет России обвиняет в хищении нескольких десятков миллионов рублей бывшего министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР. Об этом СК РФ сообщил «Ленте.ру».
Экс-министр обвиняется в хищении из бюджета региона более 40 млн рублей, которые он заполучил с 2019 по 2020 год от предпринимателей на улучшение инфраструктуры Луганска.

Также сообщается, что четыре его подельника также проходят по этому делу. Они обвиняются в получении взяток и превышении должностных полномочий.

Ранее сообщалось, что бывшего сотрудника Минприроды Краснодарского края обвинили в госизмене и приговорили к 12 годам заключения.

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#министр
#хищение
#лнр
#уголовное дело
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На Урале легковая машина сбила четырехлетнюю девочку
В Тавде автомобиль снес четырехлетнего ребенка
01 августа 2023, 20:55

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В городе Тавда Свердловской области водитель легковой машины сбил четырехлетнюю девочку, шокирующие кадры ДТП разместил E1.RU.
По информации СМИ, девочка собирала яблоки у дороги, в 70 метрах от дома. Набрав достаточно, она побежала через дорогу в неположенном месте, тут то ее и снес KIA Rio.  

Водитель всеми силами пытался уйти от столкновения, однако, сделать этого не успел.  

Чудом, девочка уцелела, и после ДТП самостоятельно поднялась, схватившись за голову. Она отделалась ссадинами и синяками, после осмотра врачи отпустили ее домой.  

28-летний водитель также не пострадал. Отмечается, что в момент аварии он был трезв и пристегнут, правил ПДД никогда прежде не нарушал.

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#дтп
#ребёнок
#автомобиль
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Молодой предприниматель пропал, после того как «наехал» на инфобизнесмена
В Москве разыскивают предпринимателя Бойко, пропавшего после видеоролика о Шабутдинове
01 августа 2023, 19:16

Фото: iStock/Oleksandr Sadovenko

В Москве при загадочных обстоятельствах пропал 35-летний предприниматель из Ростова-на-Дону Семён Бойко, сообщает Telegram-канал SHOT.
В Ростове у Бойко сеть спортивных студий. Однако, бизнесмен приехал в Москву, чтобы прокачать свои навыки. Он выбрал курсы про «успешный успех» Аяза Шабутдинова.  

Как ни странно, инфобизнесмен никак не помог предпринимателю, и, помимо того, что его бизнес в Ростове покатился вниз, так еще и образовался долг за курс Шабутдинова в 10 миллионов рублей.  

Бойко не отчаялся и создал на YouTube канал, на котором разоблачал бесполезные курсы Шабутдинова. Деятельность канала быстро нашла поддержку у аудитории.  

27 июля на канале ростовчанина вышло видео под названием «Если вы это видите, значит, со мной что-то случилось», а сам предприниматель перестал выходить на связь. В последний раз его видели выходящим из своей съемной квартиры в «Москва-Сити» и садящимся в неизвестную машину.  

Поисками Бойко занимаются семья, друзья, коллеги и волонтёры.

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