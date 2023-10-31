Самолёт Иркутск — Москва посадили в Сыктывкаре из-за драки на борту

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Самолёт Иркутск — Москва экстренно посадили в Сыктывкаре из-за драки на борту, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл 30 октября.
Самолет авиакомпании «Аэрофлота» выполнял рейс из Иркутска в Москву. Полёт проходил в штатном режиме, однако, в какой-то момент между двумя пассажирами завязался спор, а затем и драка.
Сперва дебоширов попытались разнять другие пассажиры, затем из кабины пилотов вышел капитан воздушного судна, который пригрозил драчунам экстренной посадкой. На какое-то время угроза сработала и мужчины успокоились, однако, драка началась вновь.
В результате, командир принял решение экстренно садиться в запасном аэропорту - в Сыктывкаре.
Предварительно, один из участников потасовки получил серьезные травмы, поскольку к самолету попросили пригнать автомобиль скорой помощи.
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Самолет авиакомпании «Аэрофлота» выполнял рейс из Иркутска в Москву. Полёт проходил в штатном режиме, однако, в какой-то момент между двумя пассажирами завязался спор, а затем и драка.
В результате, командир принял решение экстренно садиться в запасном аэропорту - в Сыктывкаре.
Предварительно, один из участников потасовки получил серьезные травмы, поскольку к самолету попросили пригнать автомобиль скорой помощи.
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Евгения Парфентьева