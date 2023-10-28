Самолёт, следовавший рейсом Москва – Бишкек, совершил экстренную посадку

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Самолёт, выполнявший рейс Москва – Бишкек, совершил экстренную посадку в аэропорту Самары. Об этом сообщили пресс-служба Росавиации.
По предварительным данным, экстренная посадка была совершена из-за неисправности двигателя. Самолёт киргизской авиакомпании Avia Traffic оповестил диспетчеров о неисправности в 13:02 по мск. В салоне в этот момент находилось 190 человек, среди которых шестеро членов экипажа.
Во время аварийной посадки никто не пострадал. Технические службы самарского аэропорта проводят проверку судна.
Отмечается, что транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, которые ожидают вылета до места назначения.
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Во время аварийной посадки никто не пострадал. Технические службы самарского аэропорта проводят проверку судна.
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Анастасия Чинкова