Самолёт «Сочи-Москва» экстренно сел в Волгограде из-за пассажира

Фото: iStock/Sitikka
Самолет, следовавший по маршруту «Сочи-Москва», экстренно сел в Волгограде, заявила представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова в интервью «РИА Новости».
«Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший по маршруту Сочи - Москва (Домодедово), в 10.20 21 августа 2023 года совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине ухудшения состояния одного из пассажиров», - прокомментировала ситуацию Голодова.
Она также отметила, что пассажира успешно передали волгоградским врачам, а самолет вылетел в пункт назначения в 11.10.
Читайте также:
Тела двух диггеров достали из коллекторов Москвы возле Кремля
В Москве шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу ребенку в каршеринге
В многоэтажном доме на Дмитровском шоссе в столице вспыхнул пожар
Евгения Парфентьева