Самолёт застрял на посадочной полосе при приземлении в Уфе

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi
Самолёт авиакомпании «Аэрофлот» застрял на посадочной полосе, когда приземлялся в аэропорту Уфы, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, Airbus A320 рейса SU 1258, выполнявший полёт из Москвы в Уфу, начало заносить во время приземления на посадочную полосу, а затем воздушное судно и вовсе застряло на месте.
Командир экипажа сообщил пассажирам, что дальше самолёт двигаться не может. Всем находящимся в Airbus пришлось ждать, когда к самолёту подъедет спецтехника и эвакуирует из салона людей.
Предположительно, причиной такой нестандартной посадки стал гололёд.
В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы, никто не пострадал.
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Командир экипажа сообщил пассажирам, что дальше самолёт двигаться не может. Всем находящимся в Airbus пришлось ждать, когда к самолёту подъедет спецтехника и эвакуирует из салона людей.
В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы, никто не пострадал.
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Евгения Парфентьева