Санавиация доставила девочку, пострадавшую во время теракта на Крымском мосту, в Краснодар

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
14-летняя девочка, которая лишилась родителей и пострадала во время теракта на Крымском мосту, доставлена в больницу Краснодара.
Об этом рассказала заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.
Девочка находится в сознании, её состояние оценивается как средней степени тяжести. С ней работают психологи.
Ранее сообщалось, что пострадавшая потеряла память и не может вспомнить имена своих родителей.
После подрыва авто девочка-подросток не понимала, что происходит, несмотря на то, что фактически лежала на телах родителей, и рвалась к маме, думая, что та жива, пишет Shot.
Врачи увели её в машину скорой, убедив, что родители находятся в другой машине. На момент госпитализации у ребёнка оставалась амнезия.
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Пострадавшая девочка в теракте на Крымском мосту потеряла память
Девочка находится в сознании, её состояние оценивается как средней степени тяжести. С ней работают психологи.
После подрыва авто девочка-подросток не понимала, что происходит, несмотря на то, что фактически лежала на телах родителей, и рвалась к маме, думая, что та жива, пишет Shot.
Врачи увели её в машину скорой, убедив, что родители находятся в другой машине. На момент госпитализации у ребёнка оставалась амнезия.
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Мария Фирсова