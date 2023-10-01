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Саперы обезвредили несколько подозрительных коробок у здания МВД Турции в Анкаре после совершенного теракта. Об этом сообщает телеканал AHaber.
В прямом эфире была показана работа саперов, которые осматривали машину, ранее использовавшуюся боевиками. Саперы достали несколько коробок с неизвестным содержимым и ликвидировали их.
Напомним, взрыв прогремел недалеко от здания МВД Турции в самом центре Анкары. На место происшествия прибыли сотрудники президентской охраны.
Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован. Из-за перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Инцидент произошел в 09.30 (совпадает с мск).
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Напомним, взрыв прогремел недалеко от здания МВД Турции в самом центре Анкары. На место происшествия прибыли сотрудники президентской охраны.
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Екатерина Коршунова