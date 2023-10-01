Саперы обезвредили несколько подозрительных коробок у здания МВД Турции в Анкаре

Пять человек погибло и ещё пятеро пострадало в после ДТП с перевозившим аммиак грузовиком в центральной части штата Иллинойс, сообщает американский телеканал NBC. Кроме того, при столкновении его с другими автомобилями произошла утечка примерно половины содержимого — около 15 тысяч литров аммиака.